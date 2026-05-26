İfşa edildi: Yerli diye tanıtılan İHA yerli çıkmadı

Ukrayna Savunma İstihbaratı, Rusya tarafından geliştirilen yeni nesil Geran-4 jet motorlu kamikaze insansız hava aracında çok sayıda Batı menşeli elektronik bileşen tespit edildiğini duyurdu. War&Sanctions platformunda yayımlanan inceleme sonuçlarına göre, İHA’da Çin, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Japonya ve Tayvan kaynaklı parçalar kullanıldı. Raporda, Geran-4’te yer alan bileşenlerin büyük bölümünün Çin üretimi olduğu belirtildi. İHA’nın güç ünitesini, Çin merkezli Telefly Telecommunications Equipment Co., Limited tarafından üretilen LX-WP-160 motor oluşturuyor. Söz konusu jet motorunun, platformun hız ve menzil kapasitesini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi. İncelemelerde ayrıca İHA’da kullanılan 16 elemanlı CRP anten sisteminin de ağırlıklı olarak Çin menşeli bileşenlerden oluştuğu kaydedildi. Sistem içerisinde, Çinli Unicore Communications tarafından üretilen ve Ekim 2025 tarihli olduğu belirtilen UC9810 GNSS alıcısı tespit edildi.