İfşa edildi: Yerli diye tanıtılan İHA yerli çıkmadı

Araştırmacılar, platform üzerinde iki farklı alıcı-verici modül de belirledi. Bunlardan biri Çin merkezli Hunan Silicon Internet of Things Technology Co., Ltd tarafından üretilen SIT3232E modeli olurken, diğeri ABD merkezli Texas Instruments üretimi 55ASLHK G4 LVC16T245 modeli olarak açıklandı. Ayrıca ABD’li Micron Technology üretimi 5KA17 RW214 hafıza çipi ile kimliği tam belirlenemeyen iki farklı mikroçipin de İHA’da yer aldığı aktarıldı. Geran-4’te Almanya merkezli Infineon Technologies üretimi transistörlerin yanı sıra Texas Instruments tarafından üretilen çeşitli operasyonel yükselteçler, voltaj dönüştürücüleri ve dijital sinyal işlemcilerinin kullanıldığı bildirildi. Japon Nichicon firmasına ait elektrolitik kapasitörlerin de sistemde yer aldığı belirtildi. Ukrayna tarafı ayrıca Rus ordusunun Mayıs 2026’nın başında Geran-4 jet motorlu saldırı İHA’larını ilk kez kullandığını açıkladı. Aynı saldırı sırasında, Ukrayna’ya bağlı 1020’nci Uçaksavar Füze Alayı’nın bir Geran-4 İHA’sını STING önleme dronu ile düşürdüğü bildirildi. Mevcut verilere göre Geran-4, yaklaşık 3 metre kanat açıklığına ve 3,5 metre uzunluğa sahip. Önceki versiyona kıyasla kalkış ağırlığının 350 kilogramdan 450 kilograma yükseldiği belirtilirken, LX-WP-160 jet motorunun seyir hızını 280–330 km/s seviyesinden 350–500 km/s aralığına çıkardığı ve menzili 600 kilometreden 850 kilometreye uzattığı ifade edildi. KAYNAK: SAVUNMATR