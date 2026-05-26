İfşa edildi: Yerli diye tanıtılan İHA yerli çıkmadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ukrayna Savunma İstihbaratı, yerli olarak tanıtılan GERAN İHA'sında çok sayıda Batılı bileşen tespit etti. Kiev'e desteğini ilan eden ülkelere ait bileşenlerin söz konusu insansız hava aracında yer alması tartışmalara neden oldu.

Ukrayna Savunma İstihbaratı, Rusya tarafından geliştirilen yeni nesil Geran-4 jet motorlu kamikaze insansız hava aracında çok sayıda Batı menşeli elektronik bileşen tespit edildiğini duyurdu. War&Sanctions platformunda yayımlanan inceleme sonuçlarına göre, İHA’da Çin, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Japonya ve Tayvan kaynaklı parçalar kullanıldı.

Raporda, Geran-4’te yer alan bileşenlerin büyük bölümünün Çin üretimi olduğu belirtildi. İHA’nın güç ünitesini, Çin merkezli Telefly Telecommunications Equipment Co., Limited tarafından üretilen LX-WP-160 motor oluşturuyor. Söz konusu jet motorunun, platformun hız ve menzil kapasitesini önemli ölçüde artırdığı ifade edildi.

İncelemelerde ayrıca İHA’da kullanılan 16 elemanlı CRP anten sisteminin de ağırlıklı olarak Çin menşeli bileşenlerden oluştuğu kaydedildi. Sistem içerisinde, Çinli Unicore Communications tarafından üretilen ve Ekim 2025 tarihli olduğu belirtilen UC9810 GNSS alıcısı tespit edildi.

Araştırmacılar, platform üzerinde iki farklı alıcı-verici modül de belirledi. Bunlardan biri Çin merkezli Hunan Silicon Internet of Things Technology Co., Ltd tarafından üretilen SIT3232E modeli olurken, diğeri ABD merkezli Texas Instruments üretimi 55ASLHK G4 LVC16T245 modeli olarak açıklandı. Ayrıca ABD’li Micron Technology üretimi 5KA17 RW214 hafıza çipi ile kimliği tam belirlenemeyen iki farklı mikroçipin de İHA’da yer aldığı aktarıldı.

Geran-4’te Almanya merkezli Infineon Technologies üretimi transistörlerin yanı sıra Texas Instruments tarafından üretilen çeşitli operasyonel yükselteçler, voltaj dönüştürücüleri ve dijital sinyal işlemcilerinin kullanıldığı bildirildi. Japon Nichicon firmasına ait elektrolitik kapasitörlerin de sistemde yer aldığı belirtildi. Ukrayna tarafı ayrıca Rus ordusunun Mayıs 2026’nın başında Geran-4 jet motorlu saldırı İHA’larını ilk kez kullandığını açıkladı. Aynı saldırı sırasında, Ukrayna’ya bağlı 1020’nci Uçaksavar Füze Alayı’nın bir Geran-4 İHA’sını STING önleme dronu ile düşürdüğü bildirildi.

Mevcut verilere göre Geran-4, yaklaşık 3 metre kanat açıklığına ve 3,5 metre uzunluğa sahip. Önceki versiyona kıyasla kalkış ağırlığının 350 kilogramdan 450 kilograma yükseldiği belirtilirken, LX-WP-160 jet motorunun seyir hızını 280–330 km/s seviyesinden 350–500 km/s aralığına çıkardığı ve menzili 600 kilometreden 850 kilometreye uzattığı ifade edildi.

