ICQ 28 yıl sonra kapanıyor

ICQ, kullanıcılarına diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak bir numara atayarak hizmet veriyordu. Ayrıca çevrimdışı kişilere mesaj gönderme ve SMS mesajlaşma gibi özelliklere sahipti. “Uh oh!” sesli bildirimi ile birçok kişinin hafızasında yer eden ICQ, bu benzersiz özellikleriyle dönemin sembolü haline gelmişti.