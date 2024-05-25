2024-05-25 21:47:59 ICQ 28 yıl sonra kapanıyor
En eski mesajlaşma uygulamalarından biri olan ICQ, 28 yıl sonra kapatma kararı aldı.
En eski mesajlaşma uygulamalarından biri olan ICQ, 28 yıl sonra kapatma kararı aldı.
Rusya merkezli VK şirketi, 2010 yılından bu yana ICQ’nun sahibi olarak hizmet veriyordu. Geçtiğimiz günlerde yayınladıkları bir mesajla ICQ ‘nun kapanıyor olduğunu duyurdular. Duyuruyla birlikte birçoğumuzun nostaljik anıları canlandı. ICQ, ilk olarak Mirabilis tarafından 1996 yılında piyasaya sürülmüştü ve kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı.
ICQ, AOL tarafından 1998 yılında satın alındıktan sonra büyük bir büyüme yaşadı. 2001 yılına gelindiğinde, ICQ’nun 100 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyordu.
Ancak zamanla diğer mesajlaşma uygulamalarının gerisinde kaldı ve 2010 yılında Digital Sky Technologies (şu anki VK) tarafından satın alındı. VK, ICQ’yu modern mesajlaşma uygulamalarına benzer bir şekilde güncellemeye çalışsa da bu çabalar ICQ’yu hiçbir zaman eski popülaritesine kavuşturamadı.
ICQ, kullanıcılarına diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak bir numara atayarak hizmet veriyordu. Ayrıca çevrimdışı kişilere mesaj gönderme ve SMS mesajlaşma gibi özelliklere sahipti. “Uh oh!” sesli bildirimi ile birçok kişinin hafızasında yer eden ICQ, bu benzersiz özellikleriyle dönemin sembolü haline gelmişti.
ICQ, AOL Instant Messenger ve MSN Messenger gibi diğer anlık mesajlaşma servisleriyle birlikte internetin ilk dönemlerinde önemli bir rol oynamıştı.
Kullanıcılarına sunduğu farklı özellikler ve basit arayüzü ile milyonlarca kişinin hayatında yer etmişti. Ancak, teknoloji dünyasındaki hızlı değişim ve yeni uygulamaların yükselişi, ICQ gibi eski servislerin zamanla geri planda kalmasına neden oldu.
Türk halkının milli utancı Ebrar Karakurt, ABD yolculuğunu Business Class’ta yapamadık diye THY’e saldırdı. Daha önce de onlarca ahlaksızlığ..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23