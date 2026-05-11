  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimsenin kolay kolay ihtimal vermeyeceği harekat başlayacak mı? Bu bir işaret mi? Kimsenin ihtimal dahi vermeyeceği ülke Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzesini alıyor: Temmuz ayında duyurulacak Yolsuzlukla yargılanıyordu! Siyonist Netanyahu için güvenlik alarmı verildi Bir dönem düşmanlığın kralını yapan Avrupa ülkesinden Türkiye'ye olay savunma teklifi: Gelin ortaklık kuralım ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde Çin'i ziyaret ediyor... Galatasaray Aral'la kişisel şartlarda anlaştı! Olay teklifi duyurdular... Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı... İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı Kapalıçarşı'yı koklayan adam tarih verdi: Gram altın 4100 lira değişecek
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

Belediyenin mağdur ettiği yüzlerce işçi grevdeyken, Buca Belediye Başkanı Görken Duman, sevgilisi Sevcan Orhan ve arkadaşlarıyla Phuket Adası'na tatile gitmişti. İşçisini mağdur ederken lüks ve şatafat peşinde tatil yapan Duman, belediyedeki emekçileri görmezden gelmeye devam ediyor. Üstelik eylemler sadece Buca'da değil... Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerindeki memurlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

#1
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

İzmir’de Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde görevli memurlar, 7 aydır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatları için isyan bayrağını açtı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ı protesto eden ve tam gün iş bırakan memurlar, 300 bin liraya dayanan geriye dönük alacaklarının ödenmesini ve imzalanan toplu sözleşmenin hukuksuzca geri çekilmesinden vazgeçilmesini istiyor.

#2
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

İzmir’de CHP’li belediyeler ile emekçiler arasındaki kriz, hak gaspı iddialarıyla derinleşiyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde çalışan memurlar, aylardır süregelen ödeme düzensizliği ve son olarak imzalanan toplu iş sözleşmelerinin tek taraflı olarak askıya alınmaya çalışılması üzerine sokağa döküldü. Buca Belediye binası önünde toplanan Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi yüzlerce memur, Belediye Başkanı Görkem Duman’ı istifaya davet ederken, cuma günü İzmir’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslerini duyurmak için geniş kapsamlı bir eylem hazırlığına başladı.

#3
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde görevli memurların, Sosyal Denge Tazminatı (SDS) ve arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler devam ediyor. Bugün tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparken, cuma günü İzmir’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslerini duyurmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyeleri'nde çalışan memurlar, 7 aydır ödenmeyen hakları için 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Buca Belediye binası önünde toplanan Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi memurlar, "Hakkımızı istiyoruz" çağrısında bulunarak Belediye Başkanı Görkem Duman’ı protesto etti. Eylemde Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, bütçe disiplini gerekçe gösterilerek emekçilerin haklarının gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu, tüm haklar teslim edilene kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.

#4
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

“300 BİN LİRA CİVARINDA GERİYE DÖNÜK ALACAK VAR” Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, eylemin detaylarını ve taleplerini şu sözlerle aktardı: "Bizim daha önce de Buca Belediye Emekçileri olarak haklarımızın gasbedilmesine yönelik olarak eylem ve etkinlikler yapıyorduk. Özellikle son süreçte başlayan eylemlerin nedeni şu: Birincisi şu an itibariyle 7 tane toplu sözleşme alacağımız içeride düzenli ödeme yapılmadığı için bunun ödenmesini tek seferde bunun ödenmesini istiyoruz. Şu an itibariyle ortalama 300 bin TL civarında geriye dönük alacaklar var. Bunun dışında en önemlisi de bir ay önce imza altına aldığımız toplu iş sözleşmemiz vardı. O toplu iş sözleşmesi muhtemeldir ki burada yapılan bu demokratik meşru yasal eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek bir resmi yazı yazıldı ve bütün birimlere dağıtıldı. İmza altına alınan toplu sözleşmesi geriye çekilmeye çalışıldı. Bunu reddettiğimizi ve en önemli taleplerimizden bir tanesi de bu. Bu yazının mutlaka ama mutlaka geri çekilip toplu sözleşmenin şartlarına uygun davranmalarını bekliyoruz. Çünkü bu hukuksuz bir davranıştır. Çünkü imza altına alınan bir toplu sözleşme tek taraflı olarak bir kişi tarafından geri çekilemez. Bu hukuken de suçtur. Bunu ifade ediyoruz."

#5
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

“GÖRKEM DUMAN BİZİ ÇAĞIRMALI” Eylemlerin belediye yönetimi adım atana kadar artarak devam edeceğini belirten Filiz, şöyle devam etti: "Şimdi bu 3. haftada devam ediyoruz eylem ve etkinliklerimize. Ne zaman Belediye İdaresi Sayın Görkem Duman bizim taleplerimize cevap verir ya da sendikamıza çağrı yapar ve bizimle görüşmeyi düşünürse o zamana kadar devam edecek. Aksi halde bu eylem ve etkinlikler daha da artarak devam edecek. Karşıyaka'da biliyorsunuz orada da 3 haftadır eylemler devam ediyordu. Sayın Yıldız Ünsal cuma itibariyle gittik, görüştük. Kendisi çağırdı bizi. Dedi ki 'Müzakere yöntemine yeniden dönüyoruz'. Zaten biz masayı dağıtmadık. Sadece alt sınıra çekme talebi üzerine eylem başlamıştı dedi ve müzakereyi başlattı. Biz de eylemlerimizi sona erdirdik. Burada da yapmak istediğimiz şey bu. Bir an önce Sayın Görkem Duman sendikamıza çağrı yapmalı, bizi çağırmalı ve oturup toplu sözleşme sürecini bütün yönleriyle, bütün aşamalarıyla görüşmek istiyoruz. Bizim talebimiz bu."

#6
Foto - İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı

“ÖZGÜR ÖZEL’E SESİMİZİ DUYURACAĞIZ” CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir ziyareti sırasında seslerini duyurmak için sahada olacaklarını belirten Nihat Filiz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı önümüzdeki bu hafta içinde cuma günü açılışlar için İzmir'de olacağı söylendi. Özellikle Bayraklı'da en yoğun yaşadığımız sorunlardan biri de bu. Dolayısıyla orada arkadaşlar bunu duyduğu için sendikamızdan talepleri var. Sayın Özgür Özel'e sesimizi duyuralım. Yani burada yaşanan bu hak, hukuk, adalet mücadelesine o da bir biçimiyle katkı sunsun, sesimizi duysun. Dolayısıyla o gün yapılacak açılışlarda biz Tüm Bel-Sen olarak ve sendikalar olarak taleplerimizi iletmek için dövizlerimizle, pankartlarımızla açılış yaptığı yerlerde olacağız ve sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bu cuma günü sanırım açılışlar var. Nerede açılış yapacaksa biz orada olacağız. Ta ki bu hak hukuk adalet mücadelesi karşılık bulana kadar aksi halde bu eylem ve etkinlikler devam edecek. Biz eylem taraftarı değiliz. Biz bir an önce sorunları masada çözelim derdindeyiz. Demokratik, meşru, barışçıl eylemler yapıyoruz ama gerçekten de bu genel anlamda İzmir'e, Emek Demokrasi mücadelesine bir biçimiyle de belki zarar veriyor diye düşünebilirler. O anlamda biz müzakere masasına döndükleri anda hemen eylemlerimizi sonlandırırız ve görüşmeye başlarız durumundan ibaret."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Fas'tan açıklama geldi! Kayıp ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden biriyle ilgili açıklama yaptı.
CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı
Gündem

CHP'de korkunç ifşa: Kadın milletvekili ile grup seks skandalı

Ankara kulislerinden gün yüzü görmemiş sansasyonel kulisler paylaşan Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından CHP’ye ilişkin mide bulandır..
Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!
Ekonomi

Dünya Bankası’nın finans devinden Türkiye’ye 25 milyar dolarlık yatırım!

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), son 10 yılda Türkiye’ye 25 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. IFC Türkiye Direktörü Lisa ..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!
Gündem

İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23