İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı
Belediyenin mağdur ettiği yüzlerce işçi grevdeyken, Buca Belediye Başkanı Görken Duman, sevgilisi Sevcan Orhan ve arkadaşlarıyla Phuket Adası'na tatile gitmişti. İşçisini mağdur ederken lüks ve şatafat peşinde tatil yapan Duman, belediyedeki emekçileri görmezden gelmeye devam ediyor. Üstelik eylemler sadece Buca'da değil... Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerindeki memurlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar.