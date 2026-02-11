İçişleri Bakanlığı görevinden affını isteyen Ali Yerlikaya'dan Erdoğan açıklaması
Kabinede bayrak değişimi yaşandı. Ali Yerlikaya görevden alındı ve yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Görevi devreden Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kararı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.
Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya açıklamasında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.
Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.
Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."
