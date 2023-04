İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da düzenlenen sahur programına katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Soylu, “ Biz bu seçimi bu milletimizin bu yüksek verasetiyle öyle güçlü kazanacağız ki, bu millet Kemal’e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar, biz gideceğiz de kim gelecek. Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT’lilere karşı yapılacak her şeye iktidara gelin yasak getireceklerini ifade edenler, o zaman önce kendi evinden başla kardeşim. Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun? Kendi evinden başla, madem aynı cinlerin evliliğini istiyorsun? Kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun? Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun? Madem bu işe bu kadar meraksın, hadi belediyelere yapsalardı. Biz gideceğiz, bu LGBT’ciler gelecek, aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek.” Diye konuştu Kılıçdaroğlu’nun Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’de operasyon olmayacak sözlerini eleştiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti, “Peki orasını biz güvenli bölge haline getirdik. Orada şu anda 6 milyon Suriye’nin alt bölgelerinden gelen insanlar var. Onlara evler yaptık, yetmedi her türlü meseleleriyle ilgileniyoruz. Peki o ne olacak, PKK’dan, DEAŞ’tan kaçtıkları için oradalar, rejimden korktukları için oradalar. Onlarda Türkiye’ye gelecek 6 milyon insan.” İfadelerini kullandı. ‘Diyarbakır Anneleri HDP’yi Kapattı’ “Diyarbakır anneleri HDP’yi kapattı Allah’ın izniyle. Anayasa Mahkemesi’nin alacağı kararın hiçbir hükmü yoktur, Anayasa Mahkemesinden önce Diyarbakır anneleri oturdular HDP binasının önünde seçime sokmadılar HDP’yi.” Dedi.