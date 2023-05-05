İçini ortaya döktü.. Gönül Dağı'nın sırrını açıkladı! Anadolu vurgusu...

-Gençlere tavsiyem çok klasik. İki kelime. İçeriği çok büyük. Birincisi çok çalışmak. İkincisi çok çalışmaya devam etmek, yani sebat etmek. Yani sebat ederlerse ancak iyi bir oyuncu olabilirler ve sanat dünyasına girebilirler. Diğer mesleklerde 4 yıl eğitim alıp o mesleği yapabilirsiniz ancak sanatta, tiyatroda bu böyle değil. Sürekli çalışıp kendinizi geliştirmek zorundasınız. Diğer mesleklerde de uzmanlık için çok çalışılıyor bunu yadsımıyorum. Ama sanat sürekli kendini yenileyen, sürekli yeni şeyler katılması gereken bir iş dalı. Çok çalışmak dediğim çok çalışmak sebat etmek de çok önemli. Bir yerde sıkılırsanız, o geldiğiniz yolu güme, kenara atmış olursunuz. Ben 45 yıldır bu işi yapıyorum ama bu işten 15-20 senedir üç beş kuruş kazanıyorum. Ondan önce hep karın tokluğuna çalıştık. Hemen olamıyor çok çalışmanız gerekiyor o yüzden sebat etmek gerekiyor. Öyle 3 senede 5 senede hemen meşhur olayım, para kazanayım, dizide, filmde oynayayım öyle bir şey yok. Tek tük nadiren şanslı birileri olmuştur. Kimse buna aldanmasın. Öyle 3-5 ay kursa giderek olacak şey değil.