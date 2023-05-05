2023-05-05 13:45:04 İçini ortaya döktü.. Gönül Dağı'nın sırrını açıkladı! Anadolu vurgusu...
TRT 1 ekranlarında 3 sezondur reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nda “Ağıtçı Hüseyin” karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Erdal Cindoruk, Bodrum’daki Tiyatro Oyunculuk Akademisi’nde sanatçı gençleri yetiştiriyor. Zamanının büyük bir kısmını Eskişehir Sivrihisar’da devam eden Gönül Dağı dizi setinde geçiren usta aktör, kalan zamanını, Bodrum’da kurduğu akademide eşiyle birlikte oyunculuk dersleri vererek geçiriyor. Cindoruk, sanat dünyasına adım atmayı hedefleyen gençlere ise iki kelimelik tavsiyede bulunuyor: “Sürekli çalışmak ve sebat etmek…”