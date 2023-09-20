2023-09-20 16:19:09 İçinde neler var neler! İşte Erdoğan'ın liderlere verdiği kitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan, Genel Kurul programına katılan devlet başkanları ile liderlere Türkiye'de farklı din ve inanç gruplarına yönelik son 21 yılda atılan demokratikleşme adımlarının, kapsamlı reformların ve hukuki düzenlemelerin yer aldığı "Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış" ile "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitaplarını hediye etti. Geçen yılki BM Genel Kurulu için hazırlanan ve Türkiye'nin BM reformuna ilişkin tezlerini ortaya koyan "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı "Neden BM Reformu Yapılmalı?", "Uluslararası Barış Alanında Birleşmiş Milletlerin Önemi, Barış Gücü ve İnsanlığın Sorunları", "BM Reform Gerekçeleri ve Önerileri" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.