İçinde neler var neler! İşte Erdoğan'ın liderlere verdiği kitap

"Ecdadımızdan tevarüs eden bu hasletimizi devam ettirmek hem tarihimize hem de gelecek nesillere karşı görevimizdir. Bu anlayışla son 21 yılda, ülkemizde yaşayan tüm inanç gruplarının din ve vicdan özgürlüğünü genişletme, talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde pek çok adım attık. İnancından, kimliğinden, kültüründen ötürü hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmesine, hor ve hakir görülmesine fırsat vermedik. Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar, pek çok sıkıntıya ve tahribata yol açmış olmasına rağmen birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya müsaade etmedik. Tahammülsüzlüklerin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada adeta veba gibi yayıldığı bir dönemde, milletimizin farklılıklarını zenginlik kabul eden bu kuşatıcı anlayışın, daha da önem kazandığını görüyoruz. 'İnsanı yaratılmışların en şereflisi' gören bir medeniyetin mensupları olarak bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan bu eser, ülkemizin hoşgörü iklimini gösteren müstesna bir çalışmadır. Türkiye'nin beşeri ve kültürel hazinesini daha yakından tanımak isteyenler için bir referans kaynağı olacağına inandığım eserin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."