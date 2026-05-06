Icardi’de şok gelişme! Eşyalarını bile topladı, Türkiye’yi terk ediyor
Galatasaray’ın sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Mauro Icardi’nin sezon sonunda Türkiye’ye veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Galatasaray’da Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için karar verildi.
Sabah’ın haberine göre Galatasaray’ın Antalyaspor ile oynayacağı mücadele, Mauro Icardi için ayrı bir anlam taşıyacak. Sözleşmesi uzatılmayan yıldız futbolcunun, RAMS Park’ta taraftarının önüne son kez çıkacağı belirtildi.
Haberde, Icardi’nin taraftarına gol atarak veda etmek istediği ve karşılaşmaya bu motivasyonla hazırlandığı ifade edildi.
33 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki eşyalarını toplamaya başladığı öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin de yıldız oyuncunun yerine yeni forvet arayışlarına hız verdiği aktarıldı.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 132 maçta 77 gol atıp 24 asist yaparak taraftarın gönlünde özel bir yer edindi.
