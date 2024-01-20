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Sağlık
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İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

2024-01-20 13:42:07
İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

Bağırsak problemleri, sindirim sisteminde yaşanan sorunlara dayalı olarak sık sık karşılaşılan bir durum oluyor. Bu durum, yaşam kalitesini düşüren, sancılı ve zorlu dakikalar yaşanmasına neden olan oldukça sıkıntılı bir süreç olarak tanımlanıyor. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyebilen bağırsak sorunlarından, kabızlıktan kurtulmak için ise İbrahim Saraçoğlu'nun altın değerindeki tavsiyesini dinlemek yeterli oluyor. İşte Saraçoğlu'nun bağırsakları motor gibi çalıştıran tarifi...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

Vücuda giren besinlerdeki fazlalıkları, toksinleri ve atıkları temizlemek ile görevli bağırsaklar, zaman zaman çeşitli nedenlere bağlı olarak işlevini yerine getiremeyebiliyor. Düzensiz beslenme, bağırsak florasına zarar veren besinleri tüketme, enfeksiyon ve daha farklı pek çok olumsuzluk boşaltımın doğru bir şekilde gerçekleşmesini engelliyor. Düzgün çalışmadıklarında bağırsak bölgesinde tıkanan tüm atıklar, ağrı, sancı ve yüksek ateşe varan çeşitli problemleri de beraberinde getiriyor.

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

Bağırsak sağlını korumak, sindirim problemlerinin önüne geçmek için bağırsak temizliği yapmak da önem taşıyor. Çeşitli ilaçlar, solüsyonlar ve daha farklı pek çok yöntem denense de hiçbirisi Saraçoğlu'nun önerdiği o doğal mucize kadar etkili olmuyor. Bağırsakları anında çalıştıran, 2 dakikada tüm atıkları ve toksinleri vücudunuzdan uzaklaştıran o tarif sayesinde, rahat bir nefes almak mümkün oluyor.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

DOĞAL MÜSHİL OLARAK DA ADLANDIRILABİLİR Saraçoğlu'nun mucizevi tarifi sayesinde kabızlık tamamen literatürden siliniyor. Uzman ismin verdiği tarifi hazırlamak için aşağıdaki malzemeler yeterli oluyor:

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

• 5 su bardağı kaynar su, • 150 gram hurma, • 150 gram kuru erik.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

Tarifi hazırlamak için kuru eriği ve hurmayı kaynar su içerisine atıp 15 dakika kaynatmak gerekiyor. Kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakmak, mümkünse 1 gece dinlendirmek de önem taşıyor. İyice dinlenen ve özünü salan kuru erik ve hurmanın su içerisine bıraktığı mineraller, 1 yemek kaşığı tüketimde anında etki ediyor. Her sabah ve gece aç karnına, tüm öğünlerden önce birer kaşık olacak şekilde tüketim yeterli oluyor.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

PROTEİN, POTASYUM VE LİF ZENGİNİ Zengin içeriği ile her türlü hastalığın şifası olarak bilinen kuru erik, hurma ile bir araya gelip kaynadığında su içerisine tüm minerallerini de bırakıyor. Protein, lif ve potasyum açısından oldukça zengin olan bu karışım sayesinde vücudu her türlü hastalığa karşı korumak mümkün oluyor.

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

KALP SAĞLIĞINDAN KEMİK ERİMESİNE Kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere tüm organları ve sistemleri koruyan bu karışım, kabızlığı önlemenin yanı sıra kemik erimesinin önüne geçerek de özellikle orta yaşlı bireyler için altın değeri taşıyor. Özellikle kadınların etkilendiği kemik erimesinden kurtulmak için günde 5 adet kuru erik yemesi yahut bu mucize tariften 5 kaşık tüketmesi yeterli görülüyor.

#8
Foto - İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

KARIŞIMIN GİZLİ HARİKASI Hurma da mucizevi tarifin içerisindeki gizli kalmış harika olarak anılıyor. Magnezyum, fosfor, mineral ve kalsiyum açısından zengin olan hurma tıpkı kuru erik gibi kemik hastalıklarından korunmaya yardımcı oluyor. Osteoporoz ve diğer kemik hastalıklarından koruyan hurma, orta ve ileri yaşlı kişiler için bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Glisemik indeksi de düşük olan hurma, aynı zamanda kan şekerini düzenlemekte de yardımcı rol oynuyor. Açlık hissini baskılayarak diyet yapmayı da kolaylaştıran hurma sayesinde dengeli bir şeker seviyesine sahip olmak mümkün oluyor.

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