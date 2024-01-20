İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Kaynar suya atıp karıştırın olacakları izleyin

KARIŞIMIN GİZLİ HARİKASI Hurma da mucizevi tarifin içerisindeki gizli kalmış harika olarak anılıyor. Magnezyum, fosfor, mineral ve kalsiyum açısından zengin olan hurma tıpkı kuru erik gibi kemik hastalıklarından korunmaya yardımcı oluyor. Osteoporoz ve diğer kemik hastalıklarından koruyan hurma, orta ve ileri yaşlı kişiler için bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Glisemik indeksi de düşük olan hurma, aynı zamanda kan şekerini düzenlemekte de yardımcı rol oynuyor. Açlık hissini baskılayarak diyet yapmayı da kolaylaştıran hurma sayesinde dengeli bir şeker seviyesine sahip olmak mümkün oluyor.