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Sağlık
23
İbn-i Sina'nın şeker hastalığına şifa olan tavsiyesi

2022-05-04 01:02:26
İbn-i Sina'nın şeker hastalığına şifa olan tavsiyesi

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında şeker hastalığına karşı etkili olan bitkiyi açıklıyor.

#1
Foto - Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor.

Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor.

#2
Foto - Yüksek besin değerlerine sahip olan bu bitkiler, tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılıyor.

Yüksek besin değerlerine sahip olan bu bitkiler, tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılıyor.

#3
Foto - A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle papatyayı andıran karahindiba bitkisi, nisan ve mayıs aylarında yetişiyor.

Yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle papatyayı andıran karahindiba bitkisi, nisan ve mayıs aylarında yetişiyor.

#5
Foto - Radika, acıgünek ya da güneyik gibi isimlerle de anılan bu bitkinin çayı, her derde deva olarak biliniyor.

Radika, acıgünek ya da güneyik gibi isimlerle de anılan bu bitkinin çayı, her derde deva olarak biliniyor.

#6
Foto - Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.

#7
Foto - Peki karahindiba otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte karahindiba otunun faydalarını ve karahindiba otu çayının tarifini sizler için derledik.

Peki karahindiba otu faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte karahindiba otunun faydalarını ve karahindiba otu çayının tarifini sizler için derledik.

#8
Foto - Karahindiba otunun faydaları Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

Karahindiba otunun faydaları Karahindiba çayı, yatıştırıcı özelliği sayesinde depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir.

#9
Foto - Sindirim sistemini düzenler. İştah açıcı özelliği bulunur.

Sindirim sistemini düzenler. İştah açıcı özelliği bulunur.

#10
Foto - Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratır.

Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratır.

#11
Foto - Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır. Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Boşaltım sistemi üzerinde iyileştirici etkileri vardır. Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

#12
Foto - Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

Kan şekerini dengede tutan karahindiba, şeker hastalığı tedavisinde yardımcı rol üstlenebilir.

#13
Foto - Kolestrolü dengeler. Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

Kolestrolü dengeler. Egzama, sedef ve sivilce gibi cilt sorunlarına iyi gelir.

#14
Foto - Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir. Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

Antioksidan özelliği sayesinde kanser gibi ciddi hastalıklarda kullanılabilir. Sarılık, gut, romatoid artrit gibi hastalıklara fayda sağlar.

#15
Foto - Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir. Karaciğeri iyileştirir.

Vücutta su tutulmasını azaltarak zayıflamaya yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede vücuda güç ve enerji verir. Karaciğeri iyileştirir.

#16
Foto - Karahindiba otu nasıl tüketilir? Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir.

Karahindiba otu nasıl tüketilir? Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini içeren, mineraller bakımından zengin olan karahindiba bitkisinin yaprakları ve kökü salatalarda kullanılabilir.

#17
Foto - Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.

Karahindiba bitkisinin kurutulmuş hali, birçok ülkede öğütülerek kahve ve çay olarak tüketilir. Ayrıca kök ve yaprakları göğüs ve kadın sağlığı ilaçlarında, üriner sorunlarda ve cilt bakımında da kullanılır.

#18
Foto - Karahindiba çayı nasıl yapılır? Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

Karahindiba çayı nasıl yapılır? Karahindiba çayı, özellikle kurutulmuş yapraklarından yapılır. Ancak isterseniz bu çayı taze yapraklardan da yapabilirsiniz.

#19
Foto - Malzemeler: 6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü 6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı 4 su bardağı su Yapımı:

Malzemeler: 6 çorba kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü 6 çorba kaşığı karahindiba yaprağı 4 su bardağı su Yapımı:

#20
Foto - İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın. Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün.

İlk olarak 4 su bardağı su ile karahindiba kökünü yaklaşık 20 dakika kaynatın. Kaynayan karışımı, karahindiba yapraklarının üzerine dökün.

#21
Foto - Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek. İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.

Ardından karışımın ağzını kapatarak 15 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra karahindiba çayınız içime hazır hale gelecek. İsterseniz karanfil, tarçın, rezene tohumu, zencefil kökü ile 1 tutam karabiberi ve karahindiba bitkisini kavurarak da bir çay karışımı hazırlayabilirsiniz.

#22
Foto - Uyarı: İlaç kullanan, ciddi bir hastalığı bulunan, alerjisi olan kişilerin ve hamilelerin kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır.

Uyarı: İlaç kullanan, ciddi bir hastalığı bulunan, alerjisi olan kişilerin ve hamilelerin kullanmadan önce doktora danışmalarında yarar vardır.

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