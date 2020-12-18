İBB’nin sözde Şeb’i Arus programında büyük rezalet

"ATATÜRK İLAHİLERİ VE MEVLEVİ AYİNLERİ HAZIRLIYORUZ" İBB'nin Mevlana'nın vefatının 747'inci gecesine özel hazırladığı etkinlikte sema ayini, 1998 yılında kurulan Evrensel Mevlana Aşıkları Derneği (EMAV) çatısı altında bulunan Çağdaş Mevlana Aşıkları Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Uzun yıllardır benzer etkinliklerde yer alan EMAV tarafından daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Hz. Mevlâna döneminde de kadın semazenler vardı. Ama ne yazık ki, erkekler ile birlikte semâ yapamıyorlardı. Şimdi buna engel yok. Hz. Muhammed ve Hz. Mevlâna ilerici ve reformcuydular. Hep cehaletle savaştılar. Şimdi bunu yadırgamanın anlamı yok. Kadın-erkek bir arada yapılan semâ törenlerimiz tüm dünyada izleniyor. Grubumuz ilahiler, Atatürk ilahileri ve Mevlevi ayinleri hazırlayıp icra ediyor” ifadelerine yer verilmişti. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinlikte yer alan grup, düzenlemiş olduğu konferans, seminer, konser ve sema törenleri sergiliyor. EMAV, 1993 yılından bu yana her 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen yazılıp bestelenmiş olan “Atatürk İlahileri”ni ve “Atatürk Sema Ayini”ni icra ediyor.