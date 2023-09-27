İBB 'Yeter artık' dedirtti! 4 yıldır bir taş bile koymadılar

Metro inşaatının yanında esnaf Köksal Sarıkaya, "Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi. Çalışmıyorlar. Çalışmayan metro neden bitsin ki, tabii ki bitmez. Esnaf olarak şikayetçiyiz. Toz toprak oluyor gürültü oluyor sürekli" dedi. "Müşteriler rahatsız oluyor" Restoran işletmeciliği yapan Ali Arkan, "Arzumuz bu inşaatın bir an önce bitmesi. 4 yıl oldu, 3 defa da durdu. Bir türlü bitmiyor. Tozu toprağı çekilmiyor. Her gün trafik oluyor. Müşteri de rahatsız oluyor. Tozdan sesten etkileniyorlar ve gelmiyorlar" dedi.