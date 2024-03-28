“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

En son ocak ve şubat aylarında maaşlarının ödendiğinin altını çizen usta oyuncu Göktay, "Ondan sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde altı aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. O sırada bir diziyi kabul etmedim, ek maaşımla geçindiğim için. Ben ihtiras sahibi biri değilim. Hırs içinde bulunup onları almadım. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz' diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?'diyen katiyen olmadı." şeklinde konuştu.