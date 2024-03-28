“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

2020 senesinde İBB’ye yüklenen Göktay, “Oy verdik ama paramızı alamıyoruz” demişti. Göktay, “Şehir Tiyatrolarında farklı oyunlarda rol alan 16 arkadaşıyla birlikte çalıştıklarının altını çizen Göktay, "İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla ve 800 bin küsur oy farkla, benim de oy verdiğim Ekrem İmamoğlu kazandı. Derken kültür daire başkanı, genel sekreterler falan değişti ama oyunlarımızı oynuyoruz. Bu arada elimde sözleşme var, 6 Mart 2020'de Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı hanımefendi ve Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü imzalı. Hisse-i Şayia ve Cibali Karakolu oyunlarında oynamak üzere, hizmet alımı sözleşmesi. 150 iş günü çalışılacaktır, şeklinde hukuki bir sürü madde var. Atla deve değil. Bir maaş veriliyor ama biz bunun vergisini de veriyoruz. Defter açtırdık, muhasebeci tuttuk.