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"İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

2024-03-28 10:11:54
“İBB paramı ödemiyor” diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

yeniakit.com.tr / Pandemi döneminde aylarca parasını alamadığını söyleyerek CHP’li İBB yönetimine sert sözlerle yüklenen oyuncu Zihni Göktay, yaptığı son açıklamayla “bu kadarına da pes” dedirtti.

#1
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hiçbir iş yapmadığı belli olmasın diye uydurduğu saçma sapan törenlerden birine katıldı.

#2
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

“Fatih Toplu Hizmet Tanıtım Töreni”nde bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, sözlerini noktaladıktan sonra kürsüye oyuncu Zihni Göktay’ı çağırdı.

#3
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

İmamoğlu’na güzelce yağ çeken Göktay, parasını ödemediği için daha önce sert sözlerle yüklendiği CHP’li İBB Başkanı’nı timsaha benzetti. Yaşlı oyuncunun konuşması, “Ne kadar para aldın ki söylem değiştirdin?” yorumlarına neden oldu.

#4
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

Göktay şunları söyledi:

#5
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

“Pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin. Benim başkanım platindir o taklit edilemez. Geri geri gidemeyen tek hayvan timsahtır, yırtıcıdır ama tuttuğunu koparır. Kötü anlamda söylemiyorum, benim başkanım bir timsah gibidir daima ileri ileri…”

#6
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

2020 senesinde İBB’ye yüklenen Göktay, “Oy verdik ama paramızı alamıyoruz” demişti. Göktay, “Şehir Tiyatrolarında farklı oyunlarda rol alan 16 arkadaşıyla birlikte çalıştıklarının altını çizen Göktay, "İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla ve 800 bin küsur oy farkla, benim de oy verdiğim Ekrem İmamoğlu kazandı. Derken kültür daire başkanı, genel sekreterler falan değişti ama oyunlarımızı oynuyoruz. Bu arada elimde sözleşme var, 6 Mart 2020'de Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı hanımefendi ve Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü imzalı. Hisse-i Şayia ve Cibali Karakolu oyunlarında oynamak üzere, hizmet alımı sözleşmesi. 150 iş günü çalışılacaktır, şeklinde hukuki bir sürü madde var. Atla deve değil. Bir maaş veriliyor ama biz bunun vergisini de veriyoruz. Defter açtırdık, muhasebeci tuttuk.

#7
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

En son ocak ve şubat aylarında maaşlarının ödendiğinin altını çizen usta oyuncu Göktay, "Ondan sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde altı aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. O sırada bir diziyi kabul etmedim, ek maaşımla geçindiğim için. Ben ihtiras sahibi biri değilim. Hırs içinde bulunup onları almadım. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz' diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?'diyen katiyen olmadı." şeklinde konuştu.

#8
Foto - "İBB paramı ödemiyor" diye ağlıyordu! Zihni Göktay, Ekrem’i sürüngene benzetti

'Vereceğiz' ya da 'vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın.' diye bir şey söyleyin. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu, seçim propagandasında, 'Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem' dedi. Dişli çocukmuş. Kazandı. Helali hoş olsun. İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum ve alnımın teriyle paramı kazandım. Ne Asmalı Mescit'te, ne meyhanelerde, ne at yarışlarında, ne okey oyunlarında geçirmedim. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim. İki çocuğumu da alnımın teriyle, nüfuzumu kullanmadan yetiştirdim” ifadelerini kullanmıştı.

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