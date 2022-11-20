Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Burada, Hz. Fatıma neslinden söz edilirken, niye Hz. Peygamberin diğer kızlarından olan torunlarından söz edilmez? diye bir soru akla gelebilir. Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır. “Her annenin oğlu için kendilerine mensup olacağı bir asabe (baba tarafından akrabalar) vardır. Fatıma’nın iki oğlu bundan müstesnadır; çünkü ben onların velisi ve asabesiyim (erkek cihetinden akrabası sayılırım.)” buyurmuş ve neslinin Hz. Fatıma’nın bu iki oğlundan devam edeceğini belirtmiştir. Hazreti Hasan’ın soyundan gelenlerin Şerif, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerin de Seyyid olarak adlandırıldığını biliyoruz.