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İslam
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Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

2022-11-20 11:02:49
Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Hz. Hüseyin’in eşi bir Türk’tür, dolayısı ile oğlu Zeynel Abidin, anne tarafından Türk soyundan gelmektedir. Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin’in Annesinin bir Türk olduğunu biliyor musunuz?

#1
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Sevgili peygamberimizin kızı Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin’in annesidir. Hz. Fatıma'nın annesi, Hz. Hatice'dir ve o Peygamber Efendimizin ilk eşidir. Peygamberimizin kızı olan Hz. Fatıma, Hz. Ali ile evlenmiştir ve bu evlilikten beş çocukları olmuştur. Oğulları Hasan, Hüseyin, Muhsin (Küçük yaşta vefat etmiştir.) Kızları Zeynep ve Ümmü Gülsüm’dür. Bugün Seyyid diye tabir ettiğimiz soy, peygamberimizin en küçük çocuğu Fatıma ile Hz. Ali’nin evlatlarından gelmektedir.

#2
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Burada, Hz. Fatıma neslinden söz edilirken, niye Hz. Peygamberin diğer kızlarından olan torunlarından söz edilmez? diye bir soru akla gelebilir. Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır. “Her annenin oğlu için kendilerine mensup olacağı bir asabe (baba tarafından akrabalar) vardır. Fatıma’nın iki oğlu bundan müstesnadır; çünkü ben onların velisi ve asabesiyim (erkek cihetinden akrabası sayılırım.)” buyurmuş ve neslinin Hz. Fatıma’nın bu iki oğlundan devam edeceğini belirtmiştir. Hazreti Hasan’ın soyundan gelenlerin Şerif, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerin de Seyyid olarak adlandırıldığını biliyoruz.

#3
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Hazreti Hüseyin, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın Hz. Hasan’dan sonraki küçük oğludur. 10 ocak 626 yılında dünyaya gelmiştir. Allah resulünden bu iki torunu ile ilgili; “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.” “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. Allah, Hüseyin’i seveni sevsin.” gibi pek çok hadis rivayet olunmuştur.

#4
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Hz. Hüseyin’in yaşamı Kerbela’da Yezid’in orduları tarafından şehid edilmesine kadar hep mücadele ve acı içinde geçmiştir. O Allah Resulü Hz. Muhammed’in torunudur. İlmin kapısı Hz. Ali’nin oğludur. Ancak Hz. Hüseyin’in zulme karşı direnmesi, zalime boyun eğmemesi ve bu uğurda canını feda etmesi onu değerli kılan diğer özelliğidir.

#5
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Hz. Hüseyin’in hanımı kimdir? Hazreti Ömer, Sasanî devletini yıkıp İran'ın fethini tamamladığında Sasani Hükümdarı Nûşirevân'ın üç prenses kızı da esirler arasında bulunuyordu. Kızları Medine’ye getirdiler. Onlardan bir tanesinin dillere destan bir güzelliği vardı. Bu nedenle Medineli hanımlar o kızı görmek için merakla camide beklemeye koyuldular. Prenses, caminin içine adım attığında ortalığın birden aydınlandığı ve kızın utanarak peçesi ile yüzünü örttüğü rivayet edilir.

#6
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

O kızın adı Şehr-i Banu Gazele’ydi. Hazreti Ömer onu ve iki kız kardeşini Sevde validemizin emrine vermiş sonrasında da Hz. Ali bu prensesi oğlu Hüseyin ile evlendirmiştir. Hz. Hüseyin’in hanımı Şehr-i Banu Gazele kimdir sorusunu önce kısa olarak yanıtlayalım. Şehr-i Banu Gazele, Sasani Hükümdarı’nın kızıdır. Annesi Kaya Begüm olarak da anılan Çiçek Hatun’dur. Çiçek Hatun’un babası ise Göktürk Devleti Hükümdarı İstemihan Kağan’dır. İstemi Kağan’ın adı Kül Tigin Yazıtı'nda şöyle geçmektedir: "Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insan oğlu kılınmış. İnsan oğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu salarak dört taraftaki milleti hep almış, hep tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilâtsız Göktürk öylece oturuyormuş" şeklinde bahsedilmektedir.

#7
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

İstemihan Kağan kızını Sasani Hükümdarı Nuşirevan ile evlendirmiştir. Bu evlilik Şehname’de uzun uzun ve şaşaalı bir şekilde anlatılır. İran destanında İstemi’den Türk Hakanı olarak bahseder. Nûşirevan ile Kaya Begim’in (Çiçek Hatun’un) evliliğinden olan Sasani hükümdarı Hürmüz’ de aynı zamanda, Türkzâd (Türk’ten doğma) lakabıyla anılır. Hz. Ömer Sasani’yi fethettiğinde Nuşirevan’ın üç kızından birini kendi oğluyla, diğerini Hz. Ebubekir’in oğlu ile üçüncüsü olan Şehr-i Banu Gazele’yi de Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ile evlendirir.

#8
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Hz. Hüseyin’in hanımlarından; Kızları Fatıma, Sakine ve Zeynep, oğulları Ali Ekber, Abdullah (Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte şehit oldu) Amr, ve Türk soyundan gelen prenses Şehr-i Banu Gazele’den de soyunu devam ettirecek olan Zeynel Abidin olarak bildiğimiz Ali Asgar dünyaya gelmiştir.

#9
Foto - Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

Başta da belirttiğimiz gibi Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in soyu, eşi Çiçek Hatun’un kızı prenses Şehr-i Banu vesilesiyle anne tarafından Türklerden gelmektedir. Hz. Hüseyin’in soyu Zeynel Abidin ile devam etti, Buna göre Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık ve günümüze kadar gelen seyidler Hz. Hüseyin ile birlikte Şehr-i Banu’nun da Türk genini taşıdığı anlaşılmaktadır.

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