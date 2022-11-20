Hz. Hüseyin’in evladının soyunun Türklerden geldiğini biliyor musunuz?

O kızın adı Şehr-i Banu Gazele’ydi. Hazreti Ömer onu ve iki kız kardeşini Sevde validemizin emrine vermiş sonrasında da Hz. Ali bu prensesi oğlu Hüseyin ile evlendirmiştir. Hz. Hüseyin’in hanımı Şehr-i Banu Gazele kimdir sorusunu önce kısa olarak yanıtlayalım. Şehr-i Banu Gazele, Sasani Hükümdarı’nın kızıdır. Annesi Kaya Begüm olarak da anılan Çiçek Hatun’dur. Çiçek Hatun’un babası ise Göktürk Devleti Hükümdarı İstemihan Kağan’dır. İstemi Kağan’ın adı Kül Tigin Yazıtı'nda şöyle geçmektedir: "Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insan oğlu kılınmış. İnsan oğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu salarak dört taraftaki milleti hep almış, hep tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilâtsız Göktürk öylece oturuyormuş" şeklinde bahsedilmektedir.