2023-11-03 14:18:00 Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok
Hüseyin Gülerce, CHP'de genel başkanlığa aday olan Özgür Özel’in "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte, bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır” çıkışını masaya yatırdı. “Bu yaklaşımın İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ağzından hiçbir farkı yoktur. 60 yıldır her türlü insanlık dışı baskının, zulmün altında inleyen Gazzelilerin acısını, İsrail'in binlerce bebek ve çocuğu katletmesini dile getirmeyen bir CHP'li siyasetçi, üstelik genel başkanlığa aday” diyen Gülerce, Star’daki yazısında şunları kaydetti: