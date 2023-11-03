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Medya
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Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok

2023-11-03 14:18:00
Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok

Hüseyin Gülerce, CHP'de genel başkanlığa aday olan Özgür Özel’in "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte, bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır” çıkışını masaya yatırdı. “Bu yaklaşımın İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ağzından hiçbir farkı yoktur. 60 yıldır her türlü insanlık dışı baskının, zulmün altında inleyen Gazzelilerin acısını, İsrail'in binlerce bebek ve çocuğu katletmesini dile getirmeyen bir CHP'li siyasetçi, üstelik genel başkanlığa aday” diyen Gülerce, Star’daki yazısında şunları kaydetti:

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Foto - Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok

“CHP'de genel başkanlığa, "Hamas terör örgütüdür" diyen biri aday. Cumartesi, Pazar günleri CHP 38. Olağan Kurultayı yapılacak. İlk gün partinin genel başkanı seçilecek. Ekrem İmamoğlu desteği ile Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan Özgür Özel, geçtiğimiz perşembe günü Zonguldak'ta İl Başkanlığı'nda konuştu. "Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte, bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır." Bu yaklaşımın İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ağzından hiçbir farkı yoktur. 60 yıldır her türlü insanlık dışı baskının, zulmün altında inleyen Gazzelilerin acısını, İsrail'in binlerce bebek ve çocuğu katletmesini dile getirmeyen bir CHP'li siyasetçi, üstelik genel başkanlığa aday...

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Foto - Hüseyin Gülerce’den olay yazı! Bu yaklaşımın İsrail ve ABD ağzından hiçbir farkı yok

Batı'nın; ateşkese yanaşmayan, katliamları eleştirmeyen, BM'yi kilitleyen duruşunu/tavrını kınamayan bir siyasetçi, hem de genel başkanlığa aday... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" çıkışına, tıpkı Batılı siyasetçiler gibi bozulmuş. (…) Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun çırağıdır. Onun da zihniyeti gayri millidir, Batı çıkarlarına paraleldir. Bu zihniyet sahipleri ABD'yi kınayamaz, İngiltere'ye, Fransa'ya Almanya'ya laf edemez. Sadece kendi ülkelerindeki iktidara, halkın seçtiği cumhurbaşkanına saldırırlar. İktidarı dışarıya jurnallemek, Türkiye'nin itibarını sarsmak için Erdoğan düşmanlığı yapmak bunların siyaset anlayışıdır.”

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