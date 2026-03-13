Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durması dünyada mücbir sebep ilanlarında 'domino etkisi'... Flaş gelişme!

Hürmüz Boğazı'ndan bu sevkiyatları gerçekleştiremeyen veya İran'ın saldırılarının yol açtığı hasar sonrası faaliyetini durduran ve mücbir sebep ilan eden birçok tesis oldu. Bunlardan ilki, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin hedef aldığı Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait LNG tesisi oldu. Burada ilk etapta üretimi durduran şirket, LNG ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı doğrultusunda mücbir sebep ilan etti. Söz konusu tesis, dünyanın en büyük LNG ihracat tesisi olma özelliği taşıyor. Mücbir sebep, bir şirketin kontrolü dışında yaşanan gelişmeler nedeniyle sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi olarak ifade ediliyor.