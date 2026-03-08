Fransa’da umduğunu Türkiye’de buldu! ‘Avrupa’da eşitlik var’ diyenlere kapak olsun

Dayanç, iş başvurusu yaptığı yerlerdeki deneyimleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bana sorulan sorulardan biri de şuydu: 'Siz kültürel olarak özel günlerinizde kına vesaire yakıyorsunuz ellerinize. Bunu yapacak mısın?' 'Sizin gibiler' ifadesi bence çok çarpıcı, ne demek? Neden bizi ayrıştırıyorsunuz ki? Niye bizi bir kefeye koyuyorsunuz? 'Sizin gibiler' kim? İfadede başlı başına yanlış var. Orada mesela oruç tuttuğumuzu duyduklarında 'Nasıl tutuyorsunuz? Çok sağlıksız, akşama kadar nasıl susuz, yemeksiz kalıyorsunuz, ölmüyor musunuz?' vesaire... Çok yabancılar ve gerçekten anlamaya bile çalışmıyorlar. Umarım bir gün insanların İslam'ı ve Müslümanları doğru tanıdığı bir döneme girebiliriz." Soruların hiçbir zaman eğitimi veya mesleki yeterlilikleriyle ilgili olmadığını ifade eden Dayanç, kendisine bir görüşmede "Takı takarken bayrak ya da ay yıldız sembollü şeyler takacak mısın?" sorusunun yöneltildiğini de anlattı. Dayanç, bu süreçte pes etmediğine dikkati çekerek, "Sonunda staj yeri buldum ama açılmayı hiçbir zaman düşünmedim çünkü Allah'ın bize emrettiği şeyi yapmanın ve onu çok zor bir yerde, her şeye rağmen başarmanın verdiği keyfin bambaşka olacağını düşündüm. Çünkü aslında bu, beni ben yapan şeydi ve benim kimliğimdi ve anladım ki Fransa'da bu İslamofobi ile savaşamayacağım, o yüzden daha kendi kimliğimle var olabildiğim bir yere gitmek istedim. Benim için de Türkiye oldu burası, kendimi daha özgür, daha rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.