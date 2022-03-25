  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
18
Hurmanın muhteşem faydaları! Vücudu yeniliyor

2022-03-25 03:03:22
Hurmanın muhteşem faydaları! Vücudu yeniliyor

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya artık çok az bir zaman kalırken, hazırlıklar ise başladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya artık çok az bir zaman kalırken, hazırlıklar ise başladı.

#2
Foto - Müslümanlar için oldukça önemli olan Ramazan'da, yardımlaşmamız ve nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor.

Müslümanlar için oldukça önemli olan Ramazan'da, yardımlaşmamız ve nefsimizi terbiye etmemiz gerekiyor.

#3
Foto - Kötü sözün söylenmediği ve ailelerin iftar masalarında buluştuğu Ramazan'da, hurma sofraların başında yerini almaya hazırlanıyor.

Kötü sözün söylenmediği ve ailelerin iftar masalarında buluştuğu Ramazan'da, hurma sofraların başında yerini almaya hazırlanıyor.

#4
Foto - İçerisinde; C, B1, B2 ve A vitamini ve flor içeren hurma özellikle diş sağlığına iyi geliyor ve dişleri güçlendiriyor.

İçerisinde; C, B1, B2 ve A vitamini ve flor içeren hurma özellikle diş sağlığına iyi geliyor ve dişleri güçlendiriyor.

#5
Foto - Bağışıklık sistemini güçlendiren aynı zamanda da kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan hurma, ezan okunduktan sonra ağza ilk atılan besindir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren aynı zamanda da kanser hastalığına yakalanma riskini azaltan hurma, ezan okunduktan sonra ağza ilk atılan besindir.

#6
Foto - Cilde faydaları olan ve cilt güzelliğini koruyan hurmanın suyu ise Ramazan ayında adeta vazgeçilmeziniz olacak.

Cilde faydaları olan ve cilt güzelliğini koruyan hurmanın suyu ise Ramazan ayında adeta vazgeçilmeziniz olacak.

#7
Foto - Sadece Ramazan ayında değil düzenli olarak hurma suyu tüketmenin zekayı koruduğu ve unutmaya karşı savaştığı biliniyor.

Sadece Ramazan ayında değil düzenli olarak hurma suyu tüketmenin zekayı koruduğu ve unutmaya karşı savaştığı biliniyor.

#8
Foto - Hurma suyunun faydaları Sindirim problemleri yaşayanların bolca hurma suyu tüketmesi gerekiyor.

Hurma suyunun faydaları Sindirim problemleri yaşayanların bolca hurma suyu tüketmesi gerekiyor.

#9
Foto - Mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayan hurma suyu, bu sorundan tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak.

Mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayan hurma suyu, bu sorundan tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak.

#10
Foto - Sabah aç karnına içtiğiniz hurma suyu, ödem atmanıza yardımcı olacak. Limon suyunun yanına alternatif olabilecek bir içecektir.

Sabah aç karnına içtiğiniz hurma suyu, ödem atmanıza yardımcı olacak. Limon suyunun yanına alternatif olabilecek bir içecektir.

#11
Foto - Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan hurma suyu, gün genelinde enerjik hissetmenize katkı sağlayacak.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olan hurma suyu, gün genelinde enerjik hissetmenize katkı sağlayacak.

#12
Foto - Karaciğerin temizlenmesine fırsat veren hurma suyu, hücreleri yenileyecek.

Karaciğerin temizlenmesine fırsat veren hurma suyu, hücreleri yenileyecek.

#13
Foto - Vücuttaki pisliğin atılmasına destek verecek.

Vücuttaki pisliğin atılmasına destek verecek.

#14
Foto - Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelen hurma suyunu özellikle yeni doğum yapan anneler tüketmeli.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelen hurma suyunu özellikle yeni doğum yapan anneler tüketmeli.

#15
Foto - Ramazan ayında tok tutan hurma suyu, kas ve kemik gelişimine destek verir. Çocukların büyümesine katkı sağlar.

Ramazan ayında tok tutan hurma suyu, kas ve kemik gelişimine destek verir. Çocukların büyümesine katkı sağlar.

#16
Foto - Doğal şeker içeren hurma, kandaki şeker oranını dengeler. Diyabet hastaları için ise bir hayli faydalıdır.

Doğal şeker içeren hurma, kandaki şeker oranını dengeler. Diyabet hastaları için ise bir hayli faydalıdır.

#17
Foto - NOT: Hurma suyunu fazla tüketmemeye dikkat edin. Her şeyin fazlası zarar olduğu için, bazı bünyeler fazla tüketimi kaldıramayabilir. Bu yüzden dengeli olmaya çalışın.

NOT: Hurma suyunu fazla tüketmemeye dikkat edin. Her şeyin fazlası zarar olduğu için, bazı bünyeler fazla tüketimi kaldıramayabilir. Bu yüzden dengeli olmaya çalışın.

Bakanlık duyurdu! Fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye indi
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! Fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye indi

Ticaret Bakanlığı'nın şeker fabrikalarına yönelik inceleme başlatmasının ardından Tarım Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanl..
Sahil Güvenlik Uçağı keşfetti! Muğla'da hareketli anlar
Gündem

Sahil Güvenlik Uçağı keşfetti! Muğla'da hareketli anlar

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespite dilen lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı. ..
Motorin neden benzinden daha pahalı hale geldi?
Ekonomi

Motorin neden benzinden daha pahalı hale geldi?

Enerji Uzmanı Mehmet Kara, motorinin benzine göre çok daha yüksek oranda zamlanarak litre fiyatının benzinden yüksek hale gelmesinin sebebin..
Genel Başkan'dan ortalığı karıştıracak açıklama: Peşimize takıldılar!
Siyaset

Genel Başkan'dan ortalığı karıştıracak açıklama: Peşimize takıldılar!

Saadet Partisi'nin CHP'nin peşine takıldığına dair eleştirilere yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Onlar aslında..
Laikçiler istedi diye görevden alınan Haydar Akın'a velilerden tam destek!
Gündem

Laikçiler istedi diye görevden alınan Haydar Akın'a velilerden tam destek! "Çakallara yedirmeyiz"

Bursa'da bazı velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine okuldaki öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yaptıktan sonra laikçi azgın azınlı..
'İmamoğlu'na suikast' oyununda yeni perde
Medya

'İmamoğlu'na suikast' oyununda yeni perde

Akit TV'deki MAnşetlerin Dili programında Cumhuriyet gazetesinin 'Suikast mektubu' başlıklı haberini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay