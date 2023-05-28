2023-05-28 13:11:04 Huliaipole'de savaşın acı yüzü
Ukrayna'nın cephe hattı şehirlerinden biri olan Huliaipole'de savaşın izleri objektiflere takıldı.
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Ukrayna'nın cephe hattı şehirlerinden biri olan Huliaipole'de savaşın izleri objektiflere takıldı.
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'da, yaşanan çatışmaların ardından cephe hattında bulunan şehirlerden biri olan Huliaipole'de birçok yapı ağır hasar aldı.
Savaşın sebep olduğu yıkım görüntülendi.
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