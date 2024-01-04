HÜDA Par yerel seçimlere ilişkin ittifak kararını tüm Türkiye'ye duyurdu

Kamuoyunun uzun süredir beklediği açıklamayı yapan Şahin, "Yüksek Seçim Kurulu, dün itibariyle seçime katılacak partilerin listesini açıkladı. Böylece 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin startı da verilmiş oldu. İnancımız odur ki halkımızın dürüst belediyecilik gerçek hizmet ile tanışma zamanı gelmiştir. HÜDA PAR olarak birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.