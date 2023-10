Ey dünya insanları! Artık bilim kurgu filmi izler gibi işgalci katil Siyonistlerin işlemiş oldukları cinayetleri izlemekten vazgeçin. Hepimizin gözü önünde yapmış oldukları katliamlara bahaneler aramayın. Filistin, Gazze yıllardır açık hava hapishanesine dönmüş; ambargo ve ablukalar ile her türlü insani ihtiyaçlardan mahrum edilmiştir. Şu an elektrik, su, ilaç, tıbbi malzemeler ve gıda ihtiyaçları her zamankinden daha fazla. Bir an önce Filistin'e insani yardımları ulaştırmak isteyenlerin önündeki engellerin kaldırılması için ne gerekiyorsa yapın." şeklinde konuştu.