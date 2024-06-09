Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

Elbette ülkedeki milliyetçilik anlayışı ve devlet desteği önemli bir yer tutuyor. Tencent, Baidu gibi internet devleri Huawei’den önemli alımlar yaptı. Bu da geniş bir benimsenme alanı ortaya çıkardı. Sadece Huawei değil farklı yerel yonga tasarımcıları da bu süreçte büyüme sağladı.