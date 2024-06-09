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Teknoloji-Bilişim
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Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

2024-06-09 23:06:05
Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

ABD ve Avrupa'nın ambargolarına rağmen Çinli teknoloji devi Huawei, Nvidia’yı yakalamaya çalışıyor.

#1
Foto - Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

Ambargolar nedeniyle kısıtlı imkânlarla yonga teknolojileri geliştiren Çinli firmalar buna rağmen iç pazarı domine etmeyi başardı. Öyle ki Nvidia bile rekabetle başa çıkamadı ve H20 yongasında indirim yapmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

Bir dönem yonga pazarından silinmek üzere iken Çin hükümetinin çabaları ile yeniden oyuna dönen Huawei, yapay zekâ pazarında farklı çözümlerle önemli bir alternatif haline geldi. Firma artık Nvidia’yı yakaladığını düşünüyor.

#3
Foto - Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

Firmanın Ascend ve Kunpeng departmanı şefi Wang Tao, eğitim performansında Ascend 910B yongasının Nvidia A100 yongasına göre yüzde 20 daha iyi olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Nvidia H20 hızlandırıcısının satış performansını geride bıraktığı gündeme gelmişti.

#4
Foto - Huawei çip sektöründe ABD firmalarına meydan okuyor

Elbette ülkedeki milliyetçilik anlayışı ve devlet desteği önemli bir yer tutuyor. Tencent, Baidu gibi internet devleri Huawei’den önemli alımlar yaptı. Bu da geniş bir benimsenme alanı ortaya çıkardı. Sadece Huawei değil farklı yerel yonga tasarımcıları da bu süreçte büyüme sağladı.

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