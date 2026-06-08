“Hortumcu Mahmut” rezil kepaze oldu! “Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP'li Mahmut Tanal'ın kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarına cevap vererek "bilgin, belgen var ise açıkla, açıklamazsan müfterisin" dedi. Şimşek, "Genel merkez önünde,hortum elinde güvenlik güçlerimize su sıkmaya çalışıyor iken girdiğin kahramanlık rolünden iki saat sonra çıkıp, salya sümük ağlayıp; bir gün sonra, bayramda seçim bölgen Şanlıurfa’da seçmeninle bayramlaşman gerekirken Yunanistan'a sirtaki yapmaya gittin." ifadelerini kullandı.