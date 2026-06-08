“Hortumcu Mahmut” rezil kepaze oldu! “Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı”

Satın alma bedelleri neydi? Bu alımlar hangi gelirlerle gerçekleştirildi? O dönemde ticari faaliyetleriniz, şirket ortaklıklarınız veya başka gelir kaynaklarınız nelerdi? Arınma, önce şeffaflıkla başlar. Siyasetçinin en büyük güvencesi açıklık ve hesap verebilirliktir. Madem “arınma” çağrısı yapıyorsunuz, o halde kamuoyunun merak ettiği bu sorulara açık ve net cevap vermenizi bekliyoruz. Demokraside hiç kimse geçmişine ilişkin sorulardan muaf değildir. Siyasetçinin görevi soru sormak kadar sorulara cevap vermektir."