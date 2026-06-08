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Siyaset
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"Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"
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“Hortumcu Mahmut” rezil kepaze oldu! “Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP'li Mahmut Tanal'ın kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarına cevap vererek "bilgin, belgen var ise açıkla, açıklamazsan müfterisin" dedi. Şimşek, "Genel merkez önünde,hortum elinde güvenlik güçlerimize su sıkmaya çalışıyor iken girdiğin kahramanlık rolünden iki saat sonra çıkıp, salya sümük ağlayıp; bir gün sonra, bayramda seçim bölgen Şanlıurfa’da seçmeninle bayramlaşman gerekirken Yunanistan'a sirtaki yapmaya gittin." ifadelerini kullandı.

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Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası taraflar kılıçlarını çekti. Karşılıklı sert suçlamalar birbirini izlerken, son kavga Şimşek ve Tanal arasında yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından parti yönetimine dönen CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile Özel'in ekibinde sansasyonel eylemleriyle bilinen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı.

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Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

Şimşek'in Kılıçdaroğlu'nun CHP ve ülkeye arınma ve barışı getireceğine yönelik paylaşımını alıntılayan Tanal, Şimşek hakkında mal varlığıyla ilgili iddiaları gündeme getirdi: "Sayın Berhan Şimşek, “Arınma” diyorsunuz. O halde kamuoyu adına soruyorum: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptığınız dönemde hangi taşınmazları edindiniz? Kaç daire satın aldınız? Bu taşınmazlar hangi il ve ilçelerdedir? Kimlerden satın alındı?

#3
Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

Satın alma bedelleri neydi? Bu alımlar hangi gelirlerle gerçekleştirildi? O dönemde ticari faaliyetleriniz, şirket ortaklıklarınız veya başka gelir kaynaklarınız nelerdi? Arınma, önce şeffaflıkla başlar. Siyasetçinin en büyük güvencesi açıklık ve hesap verebilirliktir. Madem “arınma” çağrısı yapıyorsunuz, o halde kamuoyunun merak ettiği bu sorulara açık ve net cevap vermenizi bekliyoruz. Demokraside hiç kimse geçmişine ilişkin sorulardan muaf değildir. Siyasetçinin görevi soru sormak kadar sorulara cevap vermektir."

#4
Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

Tanal'ın iddialarına Şimşek'ten yanıt gecikmedi. Butlan kararı sonrası CHP genel merkezinde yaşanan kavgada hortumla su sıkan Tanal'ın görüntülerine yer veren Şimşek, hemen ardından Tanal'ın Yunanistan'a tatile gitmesini gündeme getirdi. Şimşek, şu ifadelere yer verdi: 1) Milletvekili olduğumda, "Millete vekil olan ticaret yapmaz; yaparsa da nüfuz ticareti olur," diyerek vekil olduktan çok kısa bir süre sonra şirketimi (ABA FİLM) kapattım. 2) Sayın Tanal, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İl başkanı görevi yaptığımda avukatım sendin. Bana sorduğun soruların cevabı sende var ise açıkla.

#5
Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

3) Hakkımda açılan 2010 Avrupa Kültür Başkenti ile ilgili davada avukatım olarak davayı takip etmediğin için 30 bin TL tazminata mahkum edildim. Bu konuyu en iyi bilen de eşiniz Avukat Hülya Hanım'dır. 4) Ben bugüne kadar mesleğim olan oyunculuğu film setinde, sinema kamerası karşısında yaptım. Senin gibi TV kameraları önünde show yapmadım.

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Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

5) Genel merkez önünde,hortum elinde güvenlik güçlerimize su sıkmaya çalışıyor iken girdiğin kahramanlık rolünden iki saat sonra çıkıp, salya sümük ağlayıp; bir gün sonra, bayramda seçim bölgen Şanlıurfa’da seçmeninle bayramlaşman gerekirken Yunanistan'a sirtaki yapmaya gittin. 6) İl başkanlığım dönemimde edindiğim mal varlıklarından bahsediyorsun; bilgin, belgen var ise açıkla, açıklamazsan müfterisin,namertsin. Ayrıca Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bilir ki imar tadili yapmayan tek il başkanı benim. 7) 40 yıldır ülkemizde bilinen bir insanım; senin bana attığın çamur eline, yüzüne bulaşır.

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Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

8) ARINACAĞIZ HIRSIZLARDAN, AHLAKSIZLARDAN, HAVLUCULARDAN, DUVAR ÜSTÜNE BIRAKILAN PARALARDAN, PARA KARŞILIĞI MEVKİ MAKAM VAAT EDENLERDEN, DOLARLARI ÇALISMMA OFİSİNDE POŞETTE UNUTANLARDAN, HOKKABAZLARDAN, YANİ SENİN GİBİLERDEN ARINACAĞIZ,EVET ÖNCE CHP ‘Yİ SONRA TÜRKİYE’Yi ARINDIRACAĞIZ. 9) Reha Muhtar'ı rahmetle anıyorum. Reha’nın bilinen veciz bir sözü vardır hortumcu Mahmut: “ACI VAR MI ACI?”

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Foto - "Hortumcu Mahmut" rezil kepaze oldu! "Salya sümük ağlayan hokkabaz! Acı var mı acı"

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Yorumlar

Meyyit

Ben mamıt a hak veriyorum, seçmenlerinin önüne ne koysa yiyorlar, dewamke maaamııt
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