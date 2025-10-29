  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Holokost mağdurlarına 1 milyar avro ödeme yapılacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Holokost mağdurlarına 1 milyar avro ödeme yapılacak

Dünya çapında bulunan Holokost mağdurları için 1 milyar avroya yakın bir ödeme yapılcak.

New York'ta faaliyet gösteren ve Yahudilerin Almanya'dan maddi tazminat talep eden kuruluşu Claims Conference tarafından yapılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Alman hükümetinin 2026 yılı için dünya çapındaki Yahudi soykırımı mağdurlarına yönelik mali yardımını 923,9 milyon avroya çıkarmayı kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca, Holokost eğitim fonunun da 2029 yılına kadar uzatılarak toplam 175 milyon avroya çıkarıldığı aktarıldı. Bunun yanında, daha önce Yahudi soykırımı mağdurlarına 2027’ye kadar yıllık olarak ödenmesi garanti edilen Zorluk Fonu Ek Ödemeleri, 2028'e kadar kişi başına 1450 avro olarak uzatıldı. Bunun dünya genelinde 127 binden fazla Yahudi soykırımından kurtulanı etkilemesi bekleniyor.

Claims Conference'in Başkanı Gideon Taylor, evde bakım fonlarına yapılan bu tarihi artışın dünya çapında Yahudi soykırımından kurtulanların karmaşık ve artan ihtiyaçlarını yansıttığını savunarak, "Her yıl (Holokost'tan) kurtulanları hızla kaybediyoruz ancak hayatta kalanlar daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bütçe, her birine gençliklerinde ellerinden alınan onuru, yani yerinde yaşlanma fırsatını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Claims Conference'a göre, yaklaşık 200 bin Yahudi soykırımı mağduru halen hayatta. Bunların çoğunun İsrail, ABD ve Avrupa'da yaşadığı tahmin ediliyor.

diyarbakırlı

Gün gelecek ABD bir güç olarak çatırdadığı vakit Filistinli Müslümanların da soykırım hesabını İsrail terör devletinden, ABD'den, Almanya'dan, BAE'den, Suudi Arabistan'dan ayrı ayrı sorulacaktır.

Hakk

Holocost falan yok. Hepsi yahudi Abartması. Saat dakika saniyeye bölün milyonlarca yahudi hangi zaman içinde zarar görmüş olabilir mi? Sadece RTE bunları BM kürsüsünde insanlığı mertçe açıklayabilir ve açıklaması şart oldu
