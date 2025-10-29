Holokost mağdurlarına 1 milyar avro ödeme yapılacak

Claims Conference'in Başkanı Gideon Taylor, evde bakım fonlarına yapılan bu tarihi artışın dünya çapında Yahudi soykırımından kurtulanların karmaşık ve artan ihtiyaçlarını yansıttığını savunarak, "Her yıl (Holokost'tan) kurtulanları hızla kaybediyoruz ancak hayatta kalanlar daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bütçe, her birine gençliklerinde ellerinden alınan onuru, yani yerinde yaşlanma fırsatını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.