Hollywood’un yeni gözdeki CANiK TTI Combat Türkiye’de!

CANiK AR-GE, Taran Butler ve TTI tasarım ekibi tarafından geliştirilen CANiK TTI Combat, CANiK tabanca ailesine yepyeni bir soluk getiriyor. Üstün özelliklere sahip tasarım, özellikle Taran Butler ve diğer tüm şampiyon atıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek özellikleri taşıyor. TTI Combat, patentli kolay sökülebilir CANiK Kompansatörü, benzersiz agresif kavrama sağlayan gövde tırtıkları, portlu ve spiral oyuklu namlusu, elmas kesim düz 90 derece tetiği, HIVIZ tarafından TTI Combat için özel olarak tasarlanan fiber optik ön nişangahı, TTI +3 şarjör alt kapağı, yeni tasarlanmış çift taraflı sürgü düşürme mandalı ve başta MECANIK serisi ve Trijicon SRO olmak üzere pazardaki en seçkin optikleri düşük profilli olarak entegre edebilme özelliğini standart olarak sunuyor. Bu olağanüstü özelliklere sahip tabanca, ayrıca özel tasarım yarışma kılıfı, temizlik kiti, +0 şarjör alt kapağı, optik arayüzler ve koleksiyonu tamamlayıcı CANiK TTI COMBAT madalyon gibi özel aksesuarlarla donatılmış sağlam ve şık bir özel çanta içinde sunuluyor. TTI Combat, Mayıs ayı itibarıyla, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunulacak.