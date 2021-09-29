2021-09-29 14:39:17 Hollanda'dan küstah yorum: Türklere acıdık
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı 12 eksikle mücadele eden Beşiktaş'ın maç performansı Hollanda basınında gündem oldu.
İBB burs başvurusu ne zaman? 2021 İBB burs başvuruları başladı mı, İBB bursu başvurusu ne zaman yapılacak?
Burnunuza sarımsak sokup beklerseniz bakın oluyor! İnanılmaz görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı 12 eksikle mücadele eden Beşiktaş'ın maç performansı Hollanda basınında gündem oldu.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi. Hollanda basını, karşılaşma sonrası yaptığı yorumlarla haddini aşarak siyah beyazlı temsilcimizi küçümseyen ifadeler kullandı.
Hollanda basını Ajax-Beşiktaş maçına geniş yer ayırdı.
İşte Ajax'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın Hollanda basınına yansıması:
Kamu yayıncısı NOS, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde 'hırpalanan' Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi.
Hollanda Televizyonu'na göre, Amsterdam ekibinin 'merhamet göstermesi' nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtuldu.
AD gazetesi ise Ajax'ın Beşiktaş karşısında işi ilk yarıda bitirdiğini okuyucularına aktardı.
Ajax'ın sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında farka gidemediğini vurgulayan gazete, 2-0'lık skorun Amsterdam ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini sağladığını belirtti.
AD gazetesine göre, maça 3 sol bek ile başlayan ve yedek kulübesinde kısıtlı sayıda oyuncuya sahip olan Beşiktaş, farkın açılmasını önleyerek müthiş bir skor elde etti.
Gazete, 'Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu' yorumuna yer verdi.
Ülkenin en saygın gazetelerinden De Telegraaf, 'Güçlü Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yapıyor' başlığıyla verdiği haberinde, maçın başından sonuna kadar Ajax'ın Beşiktaş karşısında hiç zorlanmadığını kaydetti.
Gazeteye göre, C grubunda ikinci maçını da rahat kazanan Ajax, mükemmel bir iş çıkardı.
RTL haber kanalı ise, Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat bir oyunla mağlup ettiğini vurgularken Berghuis'ın galibiyette önemli katkı sağladığını ifade etti. Sezon başında Ajax'a transfer olan Berghuis attığı gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.
Voetbal International dergisi ise Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'hırpalanmış' Beşiktaş'a karşı çıkışını sürdüğünü vurgulayarak, Amsterdam ekibinin elde ettiği galibiyetler sayesinde Hollanda'nın UEFA sıralamasında İsveç ve İsviçre'yi geçtiğine dikkati çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23