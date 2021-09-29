  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
14
Hollanda'dan küstah yorum: Türklere acıdık

2021-09-29 14:39:17
Hollanda'dan küstah yorum: Türklere acıdık

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı 12 eksikle mücadele eden Beşiktaş'ın maç performansı Hollanda basınında gündem oldu.

#1
Foto - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi. Hollanda basını, karşılaşma sonrası yaptığı yorumlarla haddini aşarak siyah beyazlı temsilcimizi küçümseyen ifadeler kullandı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi. Hollanda basını, karşılaşma sonrası yaptığı yorumlarla haddini aşarak siyah beyazlı temsilcimizi küçümseyen ifadeler kullandı.

#2
Foto - Hollanda basını Ajax-Beşiktaş maçına geniş yer ayırdı.

Hollanda basını Ajax-Beşiktaş maçına geniş yer ayırdı.

#3
Foto - İşte Ajax'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın Hollanda basınına yansıması:

İşte Ajax'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın Hollanda basınına yansıması:

#4
Foto - Kamu yayıncısı NOS, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde 'hırpalanan' Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi.

Kamu yayıncısı NOS, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde 'hırpalanan' Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi.

#5
Foto - Hollanda Televizyonu'na göre, Amsterdam ekibinin 'merhamet göstermesi' nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtuldu.

Hollanda Televizyonu'na göre, Amsterdam ekibinin 'merhamet göstermesi' nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtuldu.

#6
Foto - AD gazetesi ise Ajax'ın Beşiktaş karşısında işi ilk yarıda bitirdiğini okuyucularına aktardı.

AD gazetesi ise Ajax'ın Beşiktaş karşısında işi ilk yarıda bitirdiğini okuyucularına aktardı.

#7
Foto - Ajax'ın sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında farka gidemediğini vurgulayan gazete, 2-0'lık skorun Amsterdam ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini sağladığını belirtti.

Ajax'ın sorunlarla boğuşan Beşiktaş karşısında farka gidemediğini vurgulayan gazete, 2-0'lık skorun Amsterdam ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesini sağladığını belirtti.

#8
Foto - AD gazetesine göre, maça 3 sol bek ile başlayan ve yedek kulübesinde kısıtlı sayıda oyuncuya sahip olan Beşiktaş, farkın açılmasını önleyerek müthiş bir skor elde etti.

AD gazetesine göre, maça 3 sol bek ile başlayan ve yedek kulübesinde kısıtlı sayıda oyuncuya sahip olan Beşiktaş, farkın açılmasını önleyerek müthiş bir skor elde etti.

#9
Foto - Gazete, 'Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu' yorumuna yer verdi.

Gazete, 'Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu' yorumuna yer verdi.

#10
Foto - Ülkenin en saygın gazetelerinden De Telegraaf, 'Güçlü Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yapıyor' başlığıyla verdiği haberinde, maçın başından sonuna kadar Ajax'ın Beşiktaş karşısında hiç zorlanmadığını kaydetti.

Ülkenin en saygın gazetelerinden De Telegraaf, 'Güçlü Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler yapıyor' başlığıyla verdiği haberinde, maçın başından sonuna kadar Ajax'ın Beşiktaş karşısında hiç zorlanmadığını kaydetti.

#11
Foto - Gazeteye göre, C grubunda ikinci maçını da rahat kazanan Ajax, mükemmel bir iş çıkardı.

Gazeteye göre, C grubunda ikinci maçını da rahat kazanan Ajax, mükemmel bir iş çıkardı.

#12
Foto - RTL haber kanalı ise, Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat bir oyunla mağlup ettiğini vurgularken Berghuis'ın galibiyette önemli katkı sağladığını ifade etti. Sezon başında Ajax'a transfer olan Berghuis attığı gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.

RTL haber kanalı ise, Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat bir oyunla mağlup ettiğini vurgularken Berghuis'ın galibiyette önemli katkı sağladığını ifade etti. Sezon başında Ajax'a transfer olan Berghuis attığı gol ve yaptığı asistle maçın yıldızı oldu.

#13
Foto - Voetbal International dergisi ise Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'hırpalanmış' Beşiktaş'a karşı çıkışını sürdüğünü vurgulayarak, Amsterdam ekibinin elde ettiği galibiyetler sayesinde Hollanda'nın UEFA sıralamasında İsveç ve İsviçre'yi geçtiğine dikkati çekti.

Voetbal International dergisi ise Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'hırpalanmış' Beşiktaş'a karşı çıkışını sürdüğünü vurgulayarak, Amsterdam ekibinin elde ettiği galibiyetler sayesinde Hollanda'nın UEFA sıralamasında İsveç ve İsviçre'yi geçtiğine dikkati çekti.

Wesley Sneijder Beşiktaş maçını yorumladı
Spor

Wesley Sneijder Beşiktaş maçını yorumladı

Eski Galatasaraylı Hollandalı Wesley Sneijder, Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 kaybettiği maçı değerlendirdi. Sneijder, Beşiktaş'ın sayılmayan golü i..
Uğur Dündar’ı cilalayan isim saniyeler içinde takla attı! Abdullah Gül aday olursa...
Gündem

Uğur Dündar’ı cilalayan isim saniyeler içinde takla attı! Abdullah Gül aday olursa...

Uğur Dündar'ı cilalayan ve cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini söyleyen CHP yandaşı emekli müdür Kemal Bildiş, ittifaktaki çatlak s..
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler
Gündem

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerle ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu...
Aslan ile köpek aynı kafese bırakıldı! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Dünya

Aslan ile köpek aynı kafese bırakıldı! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

Sosyal paylaşım platformu Youtube'da aslanla bir köpeğin aynı kafese konulduğu görüntüler 3 milyon kez izlenmesinin ardından tekrar gündem o..
29 Ekim'den sonra tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Siyaset

29 Ekim'den sonra tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim'den sonra tam kapanma olacağı iddialarına dair açıklama yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti
Gündem

ABD'nin Ankara Büyükelçi adayı Türkiye'yi tehdit etti

ABD'nin Ankara Büyükelçi Adayı Jeff Flake, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin kalması durumunda yeni yaptırımların gelebilec..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay