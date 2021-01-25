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Dünya
19
Hollanda'da sokaklar savaş alanına döndü

2021-01-25 17:41:32
Hollanda'da sokaklar savaş alanına döndü

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları protesto ediliyor.

#1
Foto - Dün başlayan gösteriler başkent Amsterdam ve Eindhoven'ın ardından Lahey'e de sıçradı.

Dün başlayan gösteriler başkent Amsterdam ve Eindhoven'ın ardından Lahey'e de sıçradı.

#2
Foto - Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda, protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda, protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

#3
Foto - Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden halk sokaklara döküldü.

Hollanda'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden halk sokaklara döküldü.

#4
Foto - Başkent Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinin ardından Lahey'de de Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.

Başkent Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinin ardından Lahey'de de Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi.

#5
Foto - Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

Protestolar sırasında polis arasında yaşanan çatışma sonrası 35 kişinin gözaltına alındı.

#6
Foto - Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi.

Avrupa'nın bir çok ülkesinde koronavirüs salgının nedeniyle kısıtlamalar protesto edildi.

#7
Foto - Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

Salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven şehirlerinde Kovid-19 kısıtlamaları halkı sokağa döktü.

#8
Foto - Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

Eindhoven'da önlemlere yönelik devam eden protestolarda protestocuların mağaza ve dükkanları yağmaladığı, bir polis aracını da ateşe verdiği belirtildi.

#9
Foto - TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE Polisin de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla olaylara müdahale ettiği ifade edildi.

#10
Foto - Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Protestoların diğer bazı bölgelere de sıçradığı ülkede başkent Amsterdam'da da polisin gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

#11
Foto - Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı.

Eindhoven şehrindeki benzer manzara başkent Amsterdam'da da yaşandı.

#12
Foto - Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı. Protestolarda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

#13
Foto - 9 ŞUBAT'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Hollanda'da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor.

9 ŞUBAT'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ Hollanda'da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor.

#14
Foto - Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

#15
Foto - Hollanda'da alınan korona virüs önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, polis 40 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'da alınan korona virüs önlemlerine karşı çıkan yüzlerce kişi sokaklara dökülürken, polis 40 kişiyi gözaltına aldı.

#16
Foto - Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaların sertleştirildiği Hollanda'da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamaların sertleştirildiği Hollanda'da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

#17
Foto - Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçramış, göstericiler polisle çatışmıştı.

Kısıtlama karşıtı protestolar Lahey kentine de sıçramış, göstericiler polisle çatışmıştı.

#18
Foto - Polis, çatışmalarda 240 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis başkent Amsterdam'da polis ile çatışan 200, Eindhoven kentinde ise 55 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Hollanda'da toplam vaka sayısı 948 bin 933'e, toplam can kaybı ise 13 bin 540'a ulaştı.

Polis, çatışmalarda 240 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Polis başkent Amsterdam'da polis ile çatışan 200, Eindhoven kentinde ise 55 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Hollanda'da toplam vaka sayısı 948 bin 933'e, toplam can kaybı ise 13 bin 540'a ulaştı.

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