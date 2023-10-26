2023-10-26 13:34:15 Hollanda meclisinden skandal karar çıktı! Özgür Filistin diyemezsiniz!
İsrail'in Filistin halkına yönelik başlattığı soykırım, birçok Batılı devlet tarafından destekleniyor. Arka arkaya Filistin'e destek açıklamaları yapan Batılı devletlere Hollanda skandal bir kararla dahil oldu. Temsilciler Meclisinde yapılan bir oturumda, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı. Hollanda'da Temsilciler Meclisi'nde İsrail'in Filistin halkına karşı başlattı saldırılara ilişkin bir oturum düzenlendi.