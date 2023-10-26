Hollanda meclisinden skandal karar çıktı! Özgür Filistin diyemezsiniz!

SÖZLERİNİ GERİ ALMADI Van Baarle de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Filistinlilerin özgürlük ve eşitlik talepleri hemen antisemitizm ya da başka bir nefret biçimine sokuluyor. Ben antisemitizme karşıyım." diye konuştu. Söylediklerinin bir nefret unsuru olarak değerlendirilmesine itiraz eden van Baarle, "Sözlerimi geri almayacağım! Ben Filistinlilerin haklarını savunuyorum ve bunu istediğim şekilde yaparım. Biz nasıl bir üslupla konuşacağımızı kendimiz seçeriz." ifadesini kullandı.