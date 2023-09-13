2023-09-13 12:37:02 Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste yaptığı yıldız takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. İddiasını daha da artırmak isteyen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor. Fırsat transferi kollayan Kanarya, gündem yaratacak bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...