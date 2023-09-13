  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Leyleklerin hareketini takip ederek Türkiye'ye ilan etti! Müjde, kesin olarak geliyor

Çay sevmeyen bile bu yöntemle demlik demlik içiyor! Hem yağ yaktırıyor hem de kalbi tıkır tıkır çalıştırıyor

Ronaldo'nun yalanı yatsıya kadar bile sürmedi! Büyük şok yaşattı: Otel müdürü konuştu...

Fenerbahçe'yi yıkan haber! Ali Koç ikna etmişti, imzayı başka takıma atıyor

Kabul etseydi Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı o olacaktı! Bakın ilk teklif alan ünlü kimmiş?

TB2 SİHA'yı satın alan ülke sayısı belli oldu! Selçuk Bayraktar rakam verdi, duyan kulaklarına inanamadı

Türklerin tokadını yiyen Ermenistan ABD'ye sığındı: Sözde askeri tatbikat düzenlediler

Fenerbahçe'de yabancı krizi! 2 isimle yollar ayrılıyor: Bu kadar kadro şişince olacağı buydu zaten...

Bir çay bardağı dökün ve mucizevi olaya tanık olun! Bu doğal yöntem, makinenizin ömrüne ömür katacak, kireci pası söküp atacak
Spor
10
Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

2023-09-13 12:37:02
Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste yaptığı yıldız takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. İddiasını daha da artırmak isteyen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor. Fırsat transferi kollayan Kanarya, gündem yaratacak bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, transfer dönemiminin bitmesine az bir süre kala önemli fırsatları değerlendirmek istiyor.

#2
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, kadrosuna son şeklini vermek için harekete geçti.

#3
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Bu sezon yaptığı birçok yıldız transferleriyle dikkat çeken Kanarya, girişimlerini sıklaştırdı.

#4
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

6 numara transferinde hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.

#5
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

3 kulvarda başarı hedefinde olan Fenerbahçe, alternatifi bol bir kadro oluşturma hedefinde.

#6
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Fotomaç'ta yer alan habere göre; ön liberoya nokta atışı bir takviye düşünen yönetim, fırsat transferi için kolları sıvadı.

#7
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

ELJIF ELMAS FENER'E! Bazı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre; Sarı-lacivertliler, 2019'da Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'ı yeniden kadroya katmak istiyor.

#8
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Fenerbahçe yönetiminin, yıldız futbolcu için İtalyan ekibine kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Kulüpten her hangi bir doğrulama gelmese de Elmas, Rudi Garcia ile sorun yaşadığı için Napoli'den ayrılmak istiyor.

#9
Foto - Hocasıyla kavga etti, Fenerbahçe'ye geri dönüyor! 26 milyon euroluk yıldız sürprizi

Makedon orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Eljif Elmas'ın güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dikenli dallara aldırış etmeden topluyor! Bu meyve şeker hastalarına iyi geliyor
Yaşam

Dikenli dallara aldırış etmeden topluyor! Bu meyve şeker hastalarına iyi geliyor

Bayburt'ta kış hazırlıkları başladı. İstanbul'da yaşayan yaz mevsimi için Bayburt'ta giden Gül Dursun, şeker hastası eşi için şifalı meyveyi..
Dünyanın en büyük lityum rezervi bulundu! Böylesi ilk kez oluyor, inanılmaz keşif
Dünya

Dünyanın en büyük lityum rezervi bulundu! Böylesi ilk kez oluyor, inanılmaz keşif

ABD’deki McDermitt Kalderası’nda tam 40 milyon metrik ton lityum içeren kil tespit edildi. Bu keşif dünyanın en büyük rezervi anlamına geli..
Petrol mühendisi isim Türkiye'ye doğalgaz müjdesini verdi: Çok az kaldı, o tarihte düğünümüz var

Petrol mühendisi isim Türkiye'ye doğalgaz müjdesini verdi: Çok az kaldı, o tarihte düğünümüz var
İlkay ağlayarak sahayı terk etti
Spor

İlkay ağlayarak sahayı terk etti

Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak sahayı gözyaşları içinde terk ett..
Taliban'dan
Gündem

Taliban'dan "uyuşturucu" kararı

Afganistan'da Taliban hükümeti, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) 'Afganistan ve komşu ülkelerde, sentetik uyuşturucu k..
13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı
Tarih

13 Eylül 1965: Âlim Ali Rıza Sağman'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Ali Rıza Sağman'ı hayırla yâd ediyoruz...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23