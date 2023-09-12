  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kobi
4
Hobi olarak başladı taleplere yetişemiyor

2023-09-12 14:22:51
Hobi olarak başladı taleplere yetişemiyor

10 çantayla işe başlayan genç kadın hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor,

#1
Foto - Hobi olarak başladı taleplere yetişemiyor

Bayburt'ta yaşayan Rahşan Kovar isimli vatandaş hobi amaçlı gittiği kursta kendini geliştirdi, Bayburt'ta hiç yapılmayan çanta kaplama işine girdi. Bir hevesle başladığı işte işleri büyüten Kovar, şimdilerde ise yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor. Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde verilen kurslara katılan ve el becerilerini geliştirmek isteyen Kovar, ayakkabıcı eşinden çanta kaplama işini öğrendiğini belirterek, Bayburt'ta ilk kez çanta kaplama işini profesyonel olarak kendisinin yaptığını söyledi.

#2
Foto - Hobi olarak başladı taleplere yetişemiyor

İlk önce 10 çantayla işe koyulduğunu aktaran Kovar, işleri büyüttüğünü kaydederek, yurt dışından da sipariş aldığına vurgu yaptı. İşini severek yaptığını ifade eden ve her geçen gün kendini geliştirdiğini söyleyen Kovar'ın şimdilerdeki hayalinin ise kursiyer olarak başladığı kursa usta öğretici olarak devam edip, kadınların hayallerine dokunmak olduğunu belirtti. Çantaların, ayakkabıların, terliklerin, takıların üzerini yöresel Bayburt ehramıyla kaplayan, kapladığı eşyaların üzerine tel kırma tekniğiyle işleme yapan Kovar'ın ürünleri ise bir hayli ilgi çekiyor.

#3
Foto - Hobi olarak başladı taleplere yetişemiyor

Hayallerini bir bir gerçekleştirerek yola devam eden Kovar, "Bayburt'ta çanta kaplama işini ilk defa ben yaptım. Bununla da sınırlı kalmadım, yöresel ürünümüz olan ehramdan terlik, tel kırmadan ayakkabı yaptım. Takı ürünlerimiz de var. Böyle bir çeşitlilikle satışlarımız devam ediyor, ülkenin hemen hemen her yerine ürünlerimi gönderdim. Yurt dışından da bayağı bir ürün gönderimi yaptık, satışlarımız çok iyi. 10 çantayla başladım, şimdi siparişlere yetişemiyorum" dedi. Ev hanımı olan kadınlara da çağrıda bulunan Kovar, "Bu işe ilk önce Bayburt Belediyesine bağlı Aile Yaşam Merkezi'nde verilen kursta başladım ve tel kırma öğrendim. Hobi olarak başladım bu işe, sonra Bayburt'ta çanta kaplamaya ihtiyaç olduğunu düşündüm ve çanta kaplama işine girdim. Şu an satışlar çok iyi. Yurt içi, yurt dışı her yerden sipariş alıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, boş zamanlarını böyle kurslara giderek değerlendirsinler. Hem evlerine, hem de kendilerine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

Tacizci TV kanalı! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı ve…
Sosyal Medya

Tacizci TV kanalı! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı ve…

FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı. FOX TV muhabiri, daha önce eski Milli Eğitim Bakanı M..
Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu
Gündem

Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kur..
Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'
Gündem

Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

11. cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdullah Gül'ün ismi siyaset kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı. AK Parti'nin kurucuları arasın..
Genç Birikim'in 255’inci sayısı bayilerde
Kültür - Sanat

Genç Birikim'in 255’inci sayısı bayilerde

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Eylül 2023 (255’inci) sayısı çıktı...
İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı!
Medya

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, İYİ Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaları Fatih Altaylı köşesine taş..
Türk savunma sanayisinden Ekvador'a ilk büyük ihracat gerçekleştirildi
Ekonomi

Türk savunma sanayisinden Ekvador'a ilk büyük ihracat gerçekleştirildi

Türk savunma sanayisi şirketlerinden Otokar tarafından üretilen 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guille..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23