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Yaşam
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Hobi olarak başladı işin ustası oldu

2023-05-13 13:34:19
Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Unutulmaya yüz tutan mesleğe hobi olarak başlayan Fahrettin Karaköse, kısa sürede işin ustası oldu.

#1
Foto - Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Kastamonu’da yaşayan 41 yaşındaki Fahrettin Karaköse, hobi olarak derilerden ürünler yapmaya başladı. Bir süre sonra deri ustalığını mesleği haline getiren Karaköse, kendi iş yerini açtı.

#2
Foto - Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Her gün dükkanının kapısını ilk günkü meslek aşkıyla açan Karaköse, ham deriden cüzdan, bıçak kılıfı, silah kılıfı, çanta gibi aksesuarlar yapıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Karaköse, yetiştirecek çırak bulamadığını ifade etti.

#3
Foto - Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Daha iyi ustalar yetiştirmek istediğini ifade eden Karaköse, “Dericilik bende bir hobiydi. İnsanlık da ilk deriyle başladı, ben de bu işe yöneldim. Çünkü müthiş bir iş. Deriye dokunmak, özellikle el işçiliği çok güzel bir şey. Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanların geçim sıkıntısı olduğundan, çocuğunu bir işe verdiklerinde bir şeyler getirmelerini bekliyorlar. Yani bizim de öyle pek bir imkanlarımız yok.

#4
Foto - Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Malum girdiler çok pahalı. Kullandığım ham maddeleri bulmakta da zorluk çekiyorum, İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerden temin ediyoruz. El işi isteyen ürünlerin fiyatları da pahalı oluyor. Cüzdan, bıçak kılıfı, silah kılıfı, çantalar yapıyorum, bunların işlemesi boyaması tüm işlemi bana ait. Benim en büyük isteğim, bu işi daha iyi bir yere getirip, daha iyi öğrenciler, ustalar yetiştirmek” dedi.

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