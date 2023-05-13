Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Daha iyi ustalar yetiştirmek istediğini ifade eden Karaköse, “Dericilik bende bir hobiydi. İnsanlık da ilk deriyle başladı, ben de bu işe yöneldim. Çünkü müthiş bir iş. Deriye dokunmak, özellikle el işçiliği çok güzel bir şey. Çırak bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanların geçim sıkıntısı olduğundan, çocuğunu bir işe verdiklerinde bir şeyler getirmelerini bekliyorlar. Yani bizim de öyle pek bir imkanlarımız yok.