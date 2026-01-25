Hobi diye başladı, İstanbul’un göbeğinde saatte 2 gram altın çıkardı! Dereleri karış karış arıyor, haftada tam 13 gram buluyor

Türkiye'de dere, nehir ve çay yataklarında altın aramak halk arasında "kırıntı madenciliği" olarak bilinse de, hukuken bu faaliyet madencilik faaliyeti sayılmaktadır. Türkiye'de tüm madenler ve değerli metaller devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle altın, gümüş, bakır gibi yer altı kaynaklarının aranması ve çıkarılması ancak ilgili kurumlardan alınacak maden arama veya işletme ruhsatı ile yapılabilir.