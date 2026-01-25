  • İSTANBUL
Hobi diye başladı, İstanbul’un göbeğinde saatte 2 gram altın çıkardı! Dereleri karış karış arıyor, haftada tam 13 gram buluyor
Giriş Tarihi:

Hobi diye başladı, İstanbul'un göbeğinde saatte 2 gram altın çıkardı! Dereleri karış karış arıyor, haftada tam 13 gram buluyor

Sosyal medya fenomenlerinin dere yataklarında altın aradığı "kırıntı madenciliği" videoları, kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadiyle yeniden gündeme oturdu. Bir saat içinde 2 gram altın bulduğunu iddia eden Erdi Bal, bu işin yasal zeminleri ve ruhsat gereklilikleri konusunda takipçilerini önemli bir dille uyardı. Zonguldak'ta 68 yaşındaki İsmail Uslu gibi hobi sahipleri ise doğaya zarar vermeden yapılan bu araştırmanın huzur verici ve karlı bir meşgale olduğunu belirtiyor.

#1

Dere yataklarında yapılan ve halk arasında kırıntı madenciliği olarak bilinen altın arama yöntemi, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sabır ve emek isteyen bir iş olsa da dere dere gezip haftada 13 grama kadar altın bulan isimler kayda geçti. Öte yandan, fenomen Erdi Bal kırıntı madenciliğinin yasal bir zemin üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde takipçilerini uyarıyor.

#2

Erdi Bal, bir saat boyunca yaptığı aramalar sonucunda 2 gram altın çıkardığını belirtti. Ancak bir kişinin dere kenarında 'Kırıntı Madenciliği' yapması için gerekli izinleri alması konusunda da izleyenleri uyardı.

#3

Türkiye'de dere, nehir ve çay yataklarında altın aramak halk arasında "kırıntı madenciliği" olarak bilinse de, hukuken bu faaliyet madencilik faaliyeti sayılmaktadır. Türkiye'de tüm madenler ve değerli metaller devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu nedenle altın, gümüş, bakır gibi yer altı kaynaklarının aranması ve çıkarılması ancak ilgili kurumlardan alınacak maden arama veya işletme ruhsatı ile yapılabilir.

#4

Kısaca yetkililer olmadan ve gerekli ruhsatlar alınmadan altın madenciliği yapmak suçtur. Herhangi bir izin veya ruhsat olmadan yapılan aramalar, Maden Kanunu kapsamında "izinsiz madencilik" olarak değerlendirilir ve hem idari para cezaları hem de hapis cezasına kadar uzanan yaptırımlar doğurabilir.

#5

Zonguldak'ta oturan 68 yaşında bir vatandaş hobi olarak dere dere gezip altın arıyor. Gram gram altın bulan vatandaş, 'Avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum' diyor. Zonguldak'ta Alaplı Yığılca arasındaki derelerde bir vatandaşın ise 2 yıldır uğraştığı hobisi gündeme geldi. Çamurlu sulara aldırış etmeden altın tozu arayan 68 yaşındaki İsmail Uslu, bunun maliyetli bir hobi olmadığını belirtti.

#6

Altın tozu aramaya geldiğini söyleyen İsmail Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum. Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.

#7

Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı. Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin."

#8

Hobi olarak başladığı bu işte büyük materyallere gerek olmadığını ifade eden İsmail Uslu, dere yataklarında altın aramak için çok büyük ve pahalı malzemelere ihtiyaç olmadığını söyledi.

#9

İsmail Uslu, bu işi yapan meraklılar arasında her gün altın araması yapanların, kaynağına denk geldiğinde haftada 10-13 gram altın bulduklarını ifade etti.

#10

