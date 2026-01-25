Hobi diye başladı, İstanbul’un göbeğinde saatte 2 gram altın çıkardı! Dereleri karış karış arıyor, haftada tam 13 gram buluyor
Sosyal medya fenomenlerinin dere yataklarında altın aradığı "kırıntı madenciliği" videoları, kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadiyle yeniden gündeme oturdu. Bir saat içinde 2 gram altın bulduğunu iddia eden Erdi Bal, bu işin yasal zeminleri ve ruhsat gereklilikleri konusunda takipçilerini önemli bir dille uyardı. Zonguldak'ta 68 yaşındaki İsmail Uslu gibi hobi sahipleri ise doğaya zarar vermeden yapılan bu araştırmanın huzur verici ve karlı bir meşgale olduğunu belirtiyor.