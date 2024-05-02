Hızlı şarj elektrikli araçların bataryalarına zarar veriyor mu? Beklenen rapor yayınlandı…

2012 model Nissan Leaf'ler test edildi INL, 2012 model dört Nissan Leaf ile yaptığı testte, araçlardan ikisini evlerde bulunan 240 voltluk AC "Seviye 2" şarj ile, diğer ikisini ise Seviye 3 hızlı şarj ile şarj etti. Bir yıl boyunca Arizona'da araçları aynı sürücü grubuyla test eden INL, araçların batarya kapasitesini 16 bin km'de bir ölçtü. 80 bin km sonunda AC şarj ile doldurulan araçlarda # batarya kapasite kaybı gözlenirken, sürekli DC hızlı şarj ile şarj edilen araçlarda ' kayıp tespit edildi. Dolayısıyla arada %4 gibi bir çok büyük olmayan bir fark olduğu görüldü. Bir senede, sadece 80 bin km'de bu kadar büyük kayıp yaşanmasının nedenleri ise şunlar: Birincisi, araçlar eski nesle ait oldukları için 24 kWh'lik küçük bataryalarından dolayı çok fazla şarj döngüsü yapmak zorunda kaldılar. İkincisi günümüz elektrikli otomobillerinin gelişmiş sıvı soğutmalı termal yönetim sistemleri yerine Nissan Leaf'in hava soğutmalı bataryaya sahip olması dolayısıyla Arizona'nın sıcak havası batarya ömrüne negatif etkide bulundu.