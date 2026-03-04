Hız sınırı toleransı kalkmıştı: Yeni cezaları duyanlar küçük dilini yuttu!

Kademeli artış bu yorumları yarattı oysa yeni düzenlemede de yüzde 10 aşım toleransı korundu. Radar toleransı denilen bu sürat aşım hakkı yine mevcut. Yani yüzde 6 gibi bir tolerans söz konusu değil. Kanuna göre, otomobil için hız sınırı, yerleşim yeri içinde 50 km. Sürücüler, yeni düzenlemeye göre bu limiti 5 kilometreye kadar aşabilir, 56 kilometre süratle radara yakalandıkları anda ceza tutanağı düzenlenecek.