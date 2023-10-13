  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hiç Kimse bilmiyor! Geceleri ağrıdan sızıdan uyutmayan gribin çaresi acı biberde saklı...

Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

Herkes dişlerini beyazlatmak için kullanıyor! Ancak bedeli çok ağır! Hayır, diş macunu değil! Sakın böyle kullanmayın

İsrail-Filistin savaşı üzerine yorum: ABD'den ekonomistleri açıkladı! işte küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Bu meyveyi yiyen demirden de sağlam oluyor! Hastalıkları def eden süper meyve bulundu! Şok olacaksınız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş hamle

İbn-i Sina'nın her derde deva reçeteleri: önerdiği hünnap çayının faydaları nelerdir? Herkes yapsın

Geceleri sessizce saklanıyorlar! İnsanın uyumasını bekleyip bir anda saldırıya geçiyorlar

Devlete alınacak Togg sayısı şaşırtıyor

Sucuk, kaymak, baklava, helva, pestil gibi gıdalar için yönetmelik resmen açıklandı! Bakın ne bilgi verildi!
Spor
7
Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

2023-10-13 22:40:58
Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Milli Takımımız Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ancak tribünlerde skandal bir olay meydana geldi. Tribünde söylenen ırkçı bir marş sonrası Hırvatlar, UEFA'dan gelecek bir cezayla karşı karşıya kaldı. EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Yeni teknik direktörü Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı Barış Alper Yılmaz’ın attığı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı.

#1
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

Ancak maç içerisinde Hırvatistan tribünlerinde skandal bir olay meydana geldi. HIRVAT TRİBÜNLERİNDEN IRKÇI MARŞ SKANDALI Fanatik'e göre; A Milliler’in Hırvatları yendiği maçın ilk yarısının son dakikalarında şok bir olay yaşandı. Hırvatistan tribünlerinde bir grup, Bosna ve Türk haklı hakkında ırkçı ifadeler içeren Ustaşa Marşı’nı söylemeye başladı. Tribünler marşın, ‘Adım adım, genç Ustaşa bayrağının altında. Savaş veriliyor, savaşılıyor, Ustaşa bayrağı özgürlük ve vatan için dalgalanıyor.’ bölümünü söyledi.

#2
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

Peki Ustaşa nedir? Ustaşa, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırplar ve Romanlara, 90’lı yıllardaki savaş sırasında ise Boşnak Müslümanlara yönelik katliamlara imza atan aşırı sağcı bir hareket olarak tanımalanabilir.

#3
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

Peki Ustaşa nedir? Ustaşa, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırplar ve Romanlara, 90’lı yıllardaki savaş sırasında ise Boşnak Müslümanlara yönelik katliamlara imza atan aşırı sağcı bir hareket olarak tanımalanabilir.

#4
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

LETONYA MAÇINDA DA AYNI EYLEMİ YAPTILAR HNS'den o dönem yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

#5
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

FEDERASYON, TÜRKİYE MAÇI İÇİN UYARMIŞTI HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada bahsedilen 12 Ekim’deki yani dün oynanan Türkiye maçında da aynı eylemler tekrar gerçekleşti. UEFA’nın Hırvatlar ile alakalı devam ettirdiği soruşturma sonucunda ceza kararı alabilir.

#6
Foto - Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...

DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ FUTBOLCULAR DA AYNI MARŞI SÖYLEDİ 2022 FIFA Dünya Kupası dün gece Arjantin'e elenen Hırvatistan’da milli futbolcular yine aynı marşı söylemiş ve büyük tepki çekmişlerdi.

Abdurrahman Dilipak'a açılan 'AKP'nin papatyaları' davası sonuçlandı!
Medya

Abdurrahman Dilipak'a açılan 'AKP'nin papatyaları' davası sonuçlandı!

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak'a yönelik AK Parti ve KADEM'in açtığı dava bugün görülen duruşmayla birlikte sonuçlandı.

Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak

B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni düzenleme ortaya çıktı. Buna göre, B sınıfı ehliyeti olanlara 125 cc altı motor kullanımın serbest ..
Türk SİHA'sını vuran ABD'den şaşırtmayan tavır!
Gündem

Türk SİHA'sını vuran ABD'den şaşırtmayan tavır!

Türk SİHA'sını alçakça vurarak teröristlere arka çıkan ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortdaoğu gezisini uzatırken ziyaret edeceği ..
ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!
Dünya

ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

İşgalci İsrail'e Gazze'yi bombalaması için savaş gemisi göndererek destek olan ABD'den iki yüzlü bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail'in ..
ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi
Dünya

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giyerek Kongreye geldi.
Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak

Sabır taşı çatlamak üzere! Erdoğan detayı dikkat çekti! Bakalım şimdi ne olacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23