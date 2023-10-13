2023-10-13 22:40:58 Hırvatistan tribünlerinden ırkçı skandalı: UEFA'dan ceza yolda! Görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı...
EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Milli Takımımız Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ancak tribünlerde skandal bir olay meydana geldi. Tribünde söylenen ırkçı bir marş sonrası Hırvatlar, UEFA'dan gelecek bir cezayla karşı karşıya kaldı. EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, 6. maçında Hırvatistan'a konuk oldu. Yeni teknik direktörü Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı Barış Alper Yılmaz’ın attığı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı.