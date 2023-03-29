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Spor
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Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

2023-03-29 07:54:17
Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda yenen Türkiye, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlasa da Mateo Kovacic'i durdurmayı başaramayan milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlardan dikkat çeken eleştiriler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

#1
Foto - Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda yenen Türkiye, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlasa da Mateo Kovacic'i durdurmayı başaramayan milliler, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından usta yazarlardan dikkat çeken eleştiriler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

#2
Foto - Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti.

#3
Foto - Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı mağlup eden milliler, Hırvatistan karşısında istediğini alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak gruptaki ilk yenilgisini elde etti. Karşılaşmayı değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, başta Stefan Kuntz olmak üzere birçok kişiye eleştiriler getirirken, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

#4
Foto - Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'dan olay sözler!

AHMET ÇAKAR: KURTARICILAR TAKIMLARINDA 11 DEĞİL Avrupa'nın pas kalitesi ve deneyimi en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Kolay değil… Son iki Dünya Kupası'nda da önce ikinci sonra da üçüncü oldular. Tüm bunlara rağmen oyuna çok iyi başladık. İlk 20 dakika çok iyi şeyler yaptık. Özellikle Cengiz ve Kerem'le yakaladığımız pozisyonlardan birini atabilsek sonuç farklı olabilirdi. Hırvatistan gibi bir takıma karşı bunlardan birini atmak zorundasın. Atamadın mı rakip bir defa geldiğinde golü buluveriyor. Şaka değil, Hırvatistan ilk yarıda iki defa geldi, ikisini de gol yaptı. Goller de buram buram tecrübe kokuyordu. Aslında ilk golde tecrübeden evvel Ferdi'nin arkaya adamı kaçırışı var. Fenerbahçe'den alışmış çizgi halinde oynamaya ama o anda Çağlar ofsaytı bozuyor ve ardından da ceza alanı içinde bilinçli ya da bilinçsiz paslaşmalarla Kovacic'in golü geliveriyor. İkinci golde de İsmail çıkarken kaptırdı, Modric, Perisic'e bıraktı, onun şutunda da kaleci Mert'ten dönen topu yine Kovacic tamamladı. Bu golde de hatamız var. Mesela Merih, Kovacic'i kovalasa kalecimizden dönen topa bu kadar rahat vuramayacak. Tuhaf olan şu; son 20 dakikada oyuna Arda ve Barış Alper giriyor. Düşünebiliyor musunuz 80 milyonluk bir ülkenin kurtarıcı olarak oyuna soktuğu oyuncular kendi takımlarının ilk 11 oyuncusu değil. Bu işte bir tuhaflık var. Eğer Arda ve Barış gibi isimlerden yararlanmak istiyorsan, onları Ermenistan'da oynatacaksın. Şimdi hedef artık Galler. Hırvatistan bu grubun birincisi olur. Galler'den en az 4 puan almak zorundayız. Maçın hakemi çok çok iyi yönetti ama kafası az çalışıyor. Sanki basketbol maçıymış gibi son saniyede ceza sahasına giriyoruz, pozisyon var ama maçı bitiriveriyor. Buna kötü hakemlik denmez, 'Hakem aptallığı' denir.

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