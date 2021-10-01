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Hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

2021-10-01 07:27:42
Hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi

Adana'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

#1
Foto - Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerine çok sayıda polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adreslerine çok sayıda polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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