Hırsızlar bu apartmanı susuz bıraktı! Bakın hırsızlar bu kez neyi gözlerine kestirdi

Sultangazi, 2 hırsızlık şüphelisi bir binadaki tüm su sayaçlarını çaldı, binadakiler susuz kaldı. Olay, 7 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Binaya gelen, kapüşonla yüzlerini gizlemeye çalışan 2 şüpheli tüm katları dolaşarak, su sayaçlarını söktü. İki şüpheli çaldıkları su sayaçlarını yanlarında getirdikleri çanta ve bir poşete koyduktan sonra binadan ayrıldı. Su sayaçlarının çalındığı, binada yaşayanların suların akmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Vanaları kontrol eden apartman sakinleri su sayaçlarının 2 şüpheli tarafından çalındığını öğrendi.