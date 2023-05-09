Hırsızlar bu apartmanı susuz bıraktı! Bakın hırsızlar bu kez neyi gözlerine kestirdi

Yaşananları anlatan ve binada ofisi bulunan Enes Genç, "Sabahleyin arkadaşlar görmüşler. Binaya girilmiş kamera kayıtlarından da kontrol ettik. Tüm su sayaçlarını sökmüşler; binanın içi su dolmuş. Asansör bozulmuş. Birçok zarara uğradık. Toplam 4 katın su sayaçlarını sökmüşler öndeki dükkanlarla birlikte. Bir katta zaten 6 sayaç var. Yaklaşık 22 tane sayaç sökülmüş. Birkaç tanesini sökememiş bırakmışlar. Sadece sayaçları söküp götürmüşler diğer ekipmanlara zarar vermemişler. Su sayaçlarını satmak için götürdüklerini düşünüyoruz. Dünden beri binanın tamamında su yok çünkü birçok noktada vanalar takılmadığı için su akıyor. Susuz bina. Yalnız şöyle bir sorun da var. İSKİ'den yeni sayaçların takılmasının fazla bir prosedürü var. Önce İSKİ'den borcu yoktur kağıdını alıp, daha sonra karakola gidiliyor. Karakolda tutanak tutulduktan sonra yeniden İSKİ'ye gidiliyor. Bu şekilde birkaç aşama var. Bu sürecin biraz daha kolaylaştırılması gerekiyor. Zorlu bir süreç var. Başımıza böyle bir şey geldikten sonra, bu sürecin biraz daha kolay olması gerekir diye düşünüyorum. Bütün bina susuz kaldı şu anda." dedi.