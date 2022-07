Hırsıza attığı yumruk pahalıya patladı! Cezası şok etti

Tanık olarak dinlenen şantiye bekçisi de ikili arasında arbede çıktığını, kimin kime vurduğunu karanlık olması nedeniyle görmediğini dile getirdi. Beyan ve savunmaların ardından Mesut C.’yi 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 7 aya düşürüp, 4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi. Hem Ömer Ö. hem de Mesut C. hakkında verilen kararlar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti. Kararın kesinleşmesinin ardından Ömer Ö., Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde çenesini kıran Mesut C. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davada kısmen kabul kısmen de ret kararı veren mahkeme heyeti, 26 Mayıs’ta kararını açıkladı. Heyet, Mesut C.'nin Ömer Ö.'ye 11 bin TL manevi, 36 bin TL de maddi olmak üzere toplam 47 bin TL ödemesine karar verdi. Karara itiraz eden Mesut C., kararı temyiz ederek istinaf mahkemesine taşıdı.