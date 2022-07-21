Hırsıza attığı yumruk pahalıya patladı! Cezası şok etti

Şantiye sorumlusu Mesut C. hakkında ise hırsızlık zanlısı Ömer Ö.’ye yumruk atmasından dolayı “yaralama” suçundan Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında Ömer Ö.’nün babasının kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini aktaran Mesut C., “Olay sonrası babası da benden şikayetçi olmamamı istedi ama diğer çalışanlarım da aynı eylemi, şeyi yapar diye şikayetçi oldum. Bu yüzden bana iftira atılmaktadır. Ben kesinlikle müştekiyi darp etmedim. Ben dövmüş olsaydım jandarmayı çağırmazdım” dedi. Karar duruşmasında babasının aracına motorin doldurmaya çalıştığını bir kez daha itiraf eden Ömer Ö., şantiye sorumlusu Mesut C.'nin kendisini yumruk ve tekme ile döverek çenesini kırdığını, “Bir daha yapmayacağım, beni affet” diye yalvarmasına rağmen darp edildiğini söyledi.