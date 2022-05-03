2022-05-03 23:28:49 Hindistan'dan muhteşem görüntüler
Dünya Müslümanları Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri ve meydanları doldururken, Hindistan'dan da muhteşem görüntüler geldi.
Dünya Müslümanları Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri ve meydanları doldururken, Hindistan'dan da muhteşem görüntüler geldi.
Hindistan'daki Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını Mumbai kentindeki bir futbol sahasında kıldı.
Saha tamamen dolarken, Müslüman Hintler oluşturduğu görüntüler, görenleri mest etti.
Zaman zaman İslam'a ve Müslümanlara yönelik skandal haberlerin geldiği Hindistan'da namaza yoğun katılım olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Bayram namazı sonrasında Müslüman Hintler birbirleriyle sarılarak bayramlarını tebrik etti.
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