Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görevli uzman biyolog Duygu Taştan, 2015'te hizmete giren bahçede yaklaşık 60 farklı kelebek türünün bulunduğunu söyledi. Bahçenin yüz binlerce kelebek pupasına ev sahipliği yaptığını ancak ilk kez böyle bir bireyle karşılaştıklarını vurgulayan Taştan, "Bu bizim yüz binlerce kelebek arasından gördüğümüz, hatta dünya genelinde yaptığımız literatür taramasında sadece bahçemizde karşılaştığımız bir birey. Şu an için sadece renginde bir değişiklik var ama daha detaylı bilgi için mutlaka gözleme, araştırmaya, genetik taramaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Bazı çevresel koşulların kelebeklerin gelişim sürecindeki renk özelliklerini etkileyebildiğine dikkati çeken Taştan, sıcaklık değişimlerinin de bu süreçte rol oynayabildiğini dile getirdi.