Beşiktaş'ın Hapoel'i mağlup ettiği maçta yaşanan olayla dünya basınında geniş yer bulurken İsrail basını skandal ifadeler kullandı. Ynet'te yer alan haberde, “Çekişmeli ve büyük bir karmaşanın yaşandığı maçın ardından Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı mağlup etti. Son yıllarda bir İsrail takımının oynadığı en gergin maçlardan biri, Hapoel Beer Sheva'nın Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Türk takımı, Gürcistan'ın Batumi kentinde yaklaşık 16 bin taraftarın önünde maça ev sahipliği yaptı ve taraftarlar, İsrail karşıtı pankartlar da dahil olmak üzere düşmanca bir atmosfer yarattı.” denildi.