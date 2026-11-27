Alçaklar: İsrail basınından Beşiktaş için skandal ifade! Tüm dünya bu skandal maçı konuşuyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapeol Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Maçta yaşanan olaylar dünyada gündem olurken İsrail basını skandal bir ifade kullandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapeol Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Maçta yaşanan olaylar dünyada gündem olurken İsrail basını skandal bir ifade kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Maçı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırıp ilk 8 yarışında iddiasını korudu ve haftayı 7. sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın Hapoel'i mağlup ettiği maçta yaşanan olayla dünya basınında geniş yer bulurken İsrail basını skandal ifadeler kullandı. Ynet'te yer alan haberde, “Çekişmeli ve büyük bir karmaşanın yaşandığı maçın ardından Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı mağlup etti. Son yıllarda bir İsrail takımının oynadığı en gergin maçlardan biri, Hapoel Beer Sheva'nın Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Türk takımı, Gürcistan'ın Batumi kentinde yaklaşık 16 bin taraftarın önünde maça ev sahipliği yaptı ve taraftarlar, İsrail karşıtı pankartlar da dahil olmak üzere düşmanca bir atmosfer yarattı.” denildi.
C14'ün sitesinde yer alan haberde, “Tribünlerde büyük bir kargaşanın ardından Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde oldukça gergin geçen bir akşamın sonunda Hapoel Beer Sheva, Türk takımı Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Maçın ilk yarısında, stadyumda Filistin bayrakları sallayan Türk taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle yaklaşık 45 dakika durduruldu." ifadeleri kullanıldı.
Sport1 ise mücadeleye ilişkin şu ifadelere yer verdi, “Sandalyeler havada, taraftarlar sedyelerde: Hapoel Beer Sheva maçında büyük dram. Batumi'de oldukça heyecanlı geçmesi beklenen futbol akşamı, sahadaki olayları gölgede bırakan şiddet olaylarına dönüştü. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan Avrupa Ligi beşinci hafta maçı, Türk takımının taraftarları ile Gürcistan güvenlik güçleri arasında tribünlerde çıkan çatışmaların ardından 26. dakikada durduruldu. Olayların ardından hakemler ve oyuncular sahayı terk ederek soyunma odalarına gittiler.”
İngiliz basınından BBC'deki maç haberinde, “Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Be'er-Şeva ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına karşı Gürcistan polisinin ‘kabul edilemez’ eylemlerini şiddetle kınadı.” denildi.
İtalyan spor gazetesi La Gazzetta della Sport mücadeleyi, “Beşiktaş ile Beer Sheva arasındaki maçta tribünlerde kaos yaşandı. Polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar çıktı, maç yarım saatliğine durduruldu. Gürcü yetkililerin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin ardından hakem takımları soyunma odalarına gönderdi; 30 dakikadan fazla süren bir aradan sonra ise takımlar sahaya geri döndü.” şeklinde okuyucularına aktardı.
Corriere dello Sport ise 90 dakikayı, “Beşiktaş-Hapoel maçında kaos çıktı, maça ara verildi. Tribünlerde polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı.” ifadeleriyle paylaştı.
Fransız basınından RMC Sport, “Heyecan dolu bir atmosfer ve kesintiye uğrayan bir maç. Perşembe akşamı, Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan maç, tribünlerde yaşanan olaylarla gölgelendi.” ifadelerini kullanırken Foot Mercato'daki haberde, “Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında Perşembe akşamı oynanan ve beşinci hafta maçı, özellikle gergin bir atmosferde oynandı. Gürcistan'ın Batumi kentine taşınan karşılaşma, daha maç başlamadan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Miguel Vitor ile tokalaşmayı reddetmesiyle gölgelenmişti. Ancak durum, oyunun başlamasından yarım saat sonra iyice kötüleşti.” denildi.
İspanyol spor gazetesi AS maçın ardından, “Beşiktaş-Hapoel maçında kaos. Gürcistan polisiyle büyük bir çatışma yaşandı. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında Batumi'de oynanan maç, iki Türk taraftarın İsrailli taraftarlara Filistin bayrağı göstermesinin ardından polisin biber gazı kullanması üzerine askıya alındı. Bu olaya karşılık olarak, birkaç Gürcü polis memuru bayrak taşıyan taraftarları etkisiz hale getirmek için yaklaştı. Onlarca Türk taraftar ile Gürcü polisi arasında gerilim giderek arttı, yumruklaşmalar ve çatışmalar çıktı; yetkililer kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtana kadar durum böyle devam etti.” ifadelerini kullandı.
Mundo Deportivo ise maçı, “Beşiktaş -Hapoel Beer Şeva maçı, Türk takımının 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Gürcistan'daki Batumi Arena'dai maç tribünlerde çıkan bir kavgayla gölgelendi. Türk kulübünün taraftarları, İsrailli taraftarlara Filistin bayrağı gösterdi ve bu durum polis müdahalesine yol açtı. Ardından maç kaosa dönüştü ve hakem oyunu geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Gürcistan yetkilileri sonunda biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.” şeklinde gördü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23