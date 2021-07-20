2021-07-20 21:15:36 Hindistan'da 'hükümet bizi gözetliyor' iddiası! Protesto edildi
Hindistan'ın Kolkata kentinde hükümete tepki için gösteri yapıldı.
Hindistan'ın Kolkata kentinde hükümete tepki için gösteri yapıldı.
Hükümetin İsrail şirketi Pegasus casus yazılımını kullandığı iddia edildi.
Söz konusu programla halkın gözetlendiği öne sürüldü.
Hükümete tepki için protesto gösterisi düzenlendi.
Güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23