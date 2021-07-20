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Dünya
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Hindistan'da 'hükümet bizi gözetliyor' iddiası! Protesto edildi

2021-07-20 21:15:36
Hindistan'da 'hükümet bizi gözetliyor' iddiası! Protesto edildi

Hindistan'ın Kolkata kentinde hükümete tepki için gösteri yapıldı.

#1
Foto - Hükümetin İsrail şirketi Pegasus casus yazılımını kullandığı iddia edildi.

Hükümetin İsrail şirketi Pegasus casus yazılımını kullandığı iddia edildi.

#2
Foto - Söz konusu programla halkın gözetlendiği öne sürüldü.

Söz konusu programla halkın gözetlendiği öne sürüldü.

#3
Foto - Hükümete tepki için protesto gösterisi düzenlendi.

Hükümete tepki için protesto gösterisi düzenlendi.

#4
Foto - Güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

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