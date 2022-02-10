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Dünya
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Hindistan'da başörtüsü taktığı için sözlü tacize uğrayan kadın: Korkmuyorum

2022-02-10 17:40:15
Hindistan'da başörtüsü taktığı için sözlü tacize uğrayan kadın: Korkmuyorum

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman kadınların başörtüsü takma haklarını korumak için gösterdikleri direnişin sembolü haline gelen üniversite öğrencisi Bibi Muskan Khan, korkmaya gerek olmadığını söyledi.

#1
Foto - Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalabalıkla karşılaştığında

Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalabalıkla karşılaştığında "korkmadığını ve Allah'ı hatırladığını" belirtti. Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde üzerine yürüdüğü Muskan, "Allah'ı hatırladım çünkü Allah'ı hatırladığımızda çok cesaret ve güç alıyoruz. Ben de Allahu Ekber diye bağırdım." dedi. Khan, aldığı destekten çok etkilendiğini belirterek "Herkes bana sevgi ve destek gönderiyor. Korkmuyorum." diye konuştu. Sadece hakları için mücadele ettiğini söyleyen Khan, Yargıtay'daki duruşmayı beklediğini belirterek "Yüksek Mahkeme duruşmasını bekliyorum ve büyük anayasamız hiçbir dine aykırı değil. Bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Khan, dini uyumun hakim olduğu bir Hindistan için umudunu dile getirerek "Yolunu şaşıranlar var ama onlar da benim kardeşlerim. Eminim çok yakında her şey yoluna girecek." dedi.

#2
Foto - Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter'dan başörtülü öğrenci Bibi Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaşmış, söz konusu görüntüler kısa sürede viral olmuştu. Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Khan'a destek mesajlarıyla paylaşılmıştı. Paylaşımda, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan

Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter'dan başörtülü öğrenci Bibi Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaşmış, söz konusu görüntüler kısa sürede viral olmuştu. Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Khan'a destek mesajlarıyla paylaşılmıştı. Paylaşımda, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Khan'ın üzerine yürüdüğü; buna karşılık Bibi Muskan Khan'ın "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor. Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı. Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel, görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

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