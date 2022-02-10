Hindistan'da başörtüsü taktığı için sözlü tacize uğrayan kadın: Korkmuyorum

Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalabalıkla karşılaştığında "korkmadığını ve Allah'ı hatırladığını" belirtti. Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde üzerine yürüdüğü Muskan, "Allah'ı hatırladım çünkü Allah'ı hatırladığımızda çok cesaret ve güç alıyoruz. Ben de Allahu Ekber diye bağırdım." dedi. Khan, aldığı destekten çok etkilendiğini belirterek "Herkes bana sevgi ve destek gönderiyor. Korkmuyorum." diye konuştu. Sadece hakları için mücadele ettiğini söyleyen Khan, Yargıtay'daki duruşmayı beklediğini belirterek "Yüksek Mahkeme duruşmasını bekliyorum ve büyük anayasamız hiçbir dine aykırı değil. Bununla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Khan, dini uyumun hakim olduğu bir Hindistan için umudunu dile getirerek "Yolunu şaşıranlar var ama onlar da benim kardeşlerim. Eminim çok yakında her şey yoluna girecek." dedi.