Hilal Kaplan’dan müthiş müjde! O alçaklar donup kalacak! Hadi bakalım inşallah

İsrail'in politik ve toprak politikaları, uluslararası kamuoyunda artan eleştirilere maruz kalıyor. Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi'ne (BDS) karşı İsrail'in girişimleri ve ABD'nin İsrail'i destekleyen yasal düzenlemeleri, İsrail'in meşruiyet arayışının bir göstergesi olarak görülüyor. İsrail'in diplomatik ve askeri duruşu, dünya genelindeki kamuoyu ve bazı devletlerin tutumu ile giderek daha fazla sorgulanıyor. Konuya dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da “Gazze'yi yaşanması çok zor hale getirdiler. Ancak Hamas'ı geri döndürülemeyecek biçimde konsolide ettiler. Bugün Filistinlilerin önüne bir sandık konsa çıkacak sonucu en iyi El Fetih yöneticileri biliyor. Amerikan Savunma Bakanı'nın, İsrail'e yönelik ‘Taktik olarak zafer kazansa bile stratejik olarak kaybedebilir’ sözlerini de bu bağlamda okuyunuz. İsrail için sonun başlangıcındayız ve attıkları her bomba ile biraz da kendi çukurlarını derinleştiriyorlar. Allah ömür verirse göreceğiz” diyor. İşte Kaplan’ın o yazısı: