Hilal Kaplan, “Devran elbette dönecek” diyerek rest çekti! Allah ömür verirse bunu göreceğiz

8. Cenevre Sözleşmesi uyarınca sağlanan yardım malzemelerinin kasten engellenmesi de dâhil olmak üzere, sivilleri hayatta kalmaları için vazgeçilmez olan nesnelerden mahrum bırakarak, sivilleri kasten aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması. 9. Din, eğitim, sanat, bilim veya bağış toplama gibi işlere ayrılmış binalara, tarihi anıtlara, hastanelere ve hasta ve yaralıların toplandığı yerlere, yani ordu ile bağı bulunmayan unsurlara karşı bilinçli olarak yapılan saldırılar. 10. "İşgalci Güç"ün kendi sivil nüfusunun bir kısmının işgal ettiği topraklara doğrudan veya dolaylı olarak nakledilmesi veya işgal altındaki topraklardaki nüfusun tamamının veya bir kısmının bu topraklar içinde veya dışında sınır dışı edilmesi veya nakledilmesi.