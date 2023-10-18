2023-10-18 15:18:41 Hilal Kaplan, “Devran elbette dönecek” diyerek rest çekti! Allah ömür verirse bunu göreceğiz
Hilal Kaplan, Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nin, yargılama konularını "Silahlı çatışma durumunda Cenevre Sözleşmeleri'nin çok ciddi şekilde ihlal edilmesi" çerçevesinde ele aldığını hatırlattı. “Tespit edebildiğim kadarıyla işgalci Netanyahu'nın yargılanmasına temel oluşturabilecek Cenevre Sözleşmesi ihlalleri şunlar” diyerek 10 madde sıralayan Kaplan, “İsrail'e bu cüreti veren mevcut uluslararası konjonktür ama devran elbette dönecek. O zaman Lahey'de mi yargılanırlar yoksa başka bir yerde mi, Allah ömür verirse göreceğiz” ifadelerini kullandı. Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: