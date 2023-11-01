2023-11-01 15:12:04 Hilal Kaplan, “Çamuru bile bizim üzerimize bulaşmaz” diyerek duyurdu! Bu, düpedüz iftira! Siz nasıl bir alçaksınız böyle
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in savaş suçlarına ilişkin açıklamalarının Siyonist siyasetçilerin öfke nöbetlerine girmelerine sebep olduğuna dikkat çekti. Siyonist siyasetçilerin, Erdoğan’ın açıklamaları sonrası ellerindeki tek söylemsel cephane olan "antisemitist" iftirası korosuna katıldığını belirten Kaplan, “Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atacağınız antisemitizm iftirasının çamuru bile bizim üzerimize bulaşmaz” dedi. Kaplan, şunları kaydetti: