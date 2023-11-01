Hilal Kaplan, “Çamuru bile bizim üzerimize bulaşmaz” diyerek duyurdu! Bu, düpedüz iftira! Siz nasıl bir alçaksınız böyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde restore edilen Tarihi Büyük Edirne Sinagogu'nun hizmete açılmasını hatırlatalım. Türkiye'nin nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman bir ülke olmasına rağmen Yahudilere, Süryanilere, Ermenilere hem vakıf mallarının iadesinde hem de onların kendi dindaşlarına hizmeti noktasında sağladığı kolaylıkları hatırlatalım. Türkiye'deki Yahudi cemaatinin en çok satan gazetesi olan Şalom'un Tabuları Yıkan 2015 manşetini hatırlatalım. Bugün İsrail'e övgüler düzenlerin hayırla yâd ettiği tek parti iktidarının büyük ayıplarından biri olan Struma Gemisi'nin batırılması ve içindeki Yahudilerin öldürülmesi olayına Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan iktidarına kadar resmi bir anma bile yapılmadığını unutanlara tekrar hatırlatalım.