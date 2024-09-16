Hiç olmayacak şey oluyor! O isim hazırlanıyor! Dev derbiyi kim yönetecek?

Geçtiğimiz günlerde bu konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Ertem Şener’de derbinin hakeminin Atilla Karaoğlan olacağını ifade ederek, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisini çok büyük bir ihtimalle Atilla Karaoğlan yönetecek. Halil Umut Meler bu hafta Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Derbide görev alma şansı imkansız. Aldığım kaynaklara göre Karaoğlan bu derbiye hazırlanıyor. MHK kendisine çok güveniyor" demişti.