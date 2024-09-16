2024-09-16 13:56:12 Hiç olmayacak şey oluyor! O isim hazırlanıyor! Dev derbiyi kim yönetecek?
Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleye artık bir haftadan az bir zaman kalırken herkes derbinin hakeminin kim olacağını tartışmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk’un bazı hakemlerle yakın arkadaş olduğunu söylemesi üzerine maçı kimin yöneteceği iyice merak konusu oldu.