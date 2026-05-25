  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyanlar “Yok artık, daha neler” diyor! Burada büyükbaş kurbanlıklar 45 bin liraya satılıyor Rasim Ozan’ın enselendiği operasyonda yeni detaylar! 5 liralık şifreyle milyonluk vurgun yapmışlar Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi! Alkol aklı baştan alınca ne dediğini bilemedi! Isparta’da rezil görüntüler: Cezayı az bulup polise küstahça tepki verdi Yok artık Arda Güler! İspanyollar şaştı kaldı bu işe Bakan Ersoy'dan Zeugma müjdesi! 'Çingene Kızı' mozağinin kayıp paneli yıllar sonra yeniden Türkiye’de Takviye vitamin alanlar dikkat: Uzmanlardan uyarı geldi! Türkiye'yi oyalayan İngiliz takımından sessiz sedasız flaş hamle: Şoku yaşattılar... Formula E’de Opel dönemi başlıyor: 800 HP’lik elektrikli canavar sahneye çıktı Otomobil sahiplerine büyük müjde! Resmen çakıldı, dev indirim bekleniyor
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan taze et, doğru zamanda tüketilmediğinde bayram neşesini kaçırabilir. Halk arasında yaygın olan "taze et lezzetlidir" algısının aksine, yeni kesilen kurban etini hemen sofraya getirmek mide ve bağırsak şikâyetlerine davetiye çıkarıyor. Kurban etinde ölüm sertliği nedir, et kesilir kesilmez yenirse ne olur sorularının cevaplarını uzman isim açıkladı...

#1
Foto - Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan taze et, doğru zamanda tüketilmediğinde bayram neşesini kaçırabilir. Halk arasında yaygın olan "taze et lezzetlidir" algısının aksine, yeni kesilen kurban etini hemen sofraya getirmek mide ve bağırsak şikâyetlerine davetiye çıkarıyor. Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, Merve Kantarcı Çulha'nın kurban eti tüketimine dair sorularını yanıtladı. Bayramın ilk günü yaşanan ve genellikle "et dokundu" denilerek geçiştirilen şişkinlik ve hazımsızlığın arkasındaki asıl nedenin fazla yemek değil, etteki "ölüm sertliği" (rigor mortis) olabileceğini belirten Yılmaz, kurban etinin gerçek kalitesine ulaşması için altın değerinde uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Kurban Bayramı döneminde milyonlarca kişinin yanıtını aradığı "Kurban eti kesilir kesilmez yenir mi?" ve "Etin ölüm sertliği nasıl geçer?" soruları, uzmanından yanıt buldu. Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, kurban eti tüketiminde doğru bilinen yanlışları Merve Kantarcı Çulha'ya anlattı. Yeni kesilen hayvanda oluşan doğal biyolojik süreçlerin tamamlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, ideal et tüketimi için en az 24 saatlik dinlenme süresine dikkat çekti. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve mide hassasiyeti olanlar için risk barındıran sert kas liflerinin, sindirim sistemini nasıl zorladığını açıklayan Yılmaz, bayram sofralarında sağlığı korumanın şifrelerini verdi.

#3
Foto - Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Kurban Bayramı döneminde en sık karşılaştığınız sorulardan biri "Et kesilir kesilmez yenir mi?" oluyor. Yeni kesilen et hemen tüketilebilir mi? Toplumda "Et ne kadar tazeyse o kadar iyidir" düşüncesi yaygın ancak kırmızı et için durum biraz farklıdır. Yeni kesilen etin hemen tüketilmesi doğru değildir. Kesim sonrası etin doğal bir biyolojik süreci vardır. Bu süreç tamamlanmadan tüketilen et hem daha sert olur hem de sindirimi zorlaşabilir. Bazı riskleri olabilir.

#4
Foto - Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Ölüm sertliği, tıbbi adıyla rigor mortis, hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan doğal bir sertleşme sürecidir aslında. Kaslar normalde enerji kullanarak gevşeyip kasılır. Ancak kesim sonrasında enerji üretimi durduğu için kas lifleri kasılı halde kalabilir ve ette geçici bir sertlik meydana gelir. Özellikle ilk saatlerde et daha sert ve daha az işlenebilir yapıdadır. Bu durumda et katı halde kalmaktadır. Kesimden hemen sonra tüketilen et, mide ve bağırsak sistemi açısından daha zorlayıcı olabilir. Sert kas lifleri nedeniyle bazı kişilerde hazımsızlık, mide dolgunluğu, şişkinlik ve sindirim güçlüğü görülebilir. Özellikle mide-bağırsak hassasiyeti olan bireylerde, yaşlılarda ve çocuklarda bu durum daha belirgin olabilir. Ondan dolayı dikkatli tüketilmelidir. Hatta bayramın ilk günü birçok kişinin "et dokundu" şeklinde söyledikleri durumun nedeni çoğu zaman yalnızca fazla yemek değil, etin henüz dinlenmemiş olması da etkili olabilir. İdeal olarak etin uygun koşullarda en az 24 saat dinlendirilmesini öneriyoruz 24 saat doldurmayan etlerin tüketimi doğru değil. Büyük parçalar için bu süre 24–48 saate kadar uzayabilir. Bu süreçte etin kendi doğal enzimleri çalışır, kas lifleri yumuşamaya başlar ve et daha lezzetli hale gelir. Sindirim açısından da uygun yapıya gelir Bayram sofralarında amaç hızlı tüketmek değil, yeterli, dengeli ve keyifli bir beslenme düzeni oluşturmak olmalı. Et kesildiği anda sofraya koymak yerine biraz sabır göstermek gerekir bu durumda hem mideyi rahatlatır hem de daha kaliteli bir tüketim sağlar. Kurban etinde gerçek kalite, sadece tazelikte değil; doğru dinlendirme ve doğru tüketim zamanında saklıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23