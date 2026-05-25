Hiç kimsenin haberi yok: Kurban etinde ölüm sertliği var! Uzmanı tüm bildiklerini açıkladı! Bunu unutma...

Ölüm sertliği, tıbbi adıyla rigor mortis, hayvan kesildikten sonra kaslarda oluşan doğal bir sertleşme sürecidir aslında. Kaslar normalde enerji kullanarak gevşeyip kasılır. Ancak kesim sonrasında enerji üretimi durduğu için kas lifleri kasılı halde kalabilir ve ette geçici bir sertlik meydana gelir. Özellikle ilk saatlerde et daha sert ve daha az işlenebilir yapıdadır. Bu durumda et katı halde kalmaktadır. Kesimden hemen sonra tüketilen et, mide ve bağırsak sistemi açısından daha zorlayıcı olabilir. Sert kas lifleri nedeniyle bazı kişilerde hazımsızlık, mide dolgunluğu, şişkinlik ve sindirim güçlüğü görülebilir. Özellikle mide-bağırsak hassasiyeti olan bireylerde, yaşlılarda ve çocuklarda bu durum daha belirgin olabilir. Ondan dolayı dikkatli tüketilmelidir. Hatta bayramın ilk günü birçok kişinin "et dokundu" şeklinde söyledikleri durumun nedeni çoğu zaman yalnızca fazla yemek değil, etin henüz dinlenmemiş olması da etkili olabilir. İdeal olarak etin uygun koşullarda en az 24 saat dinlendirilmesini öneriyoruz 24 saat doldurmayan etlerin tüketimi doğru değil. Büyük parçalar için bu süre 24–48 saate kadar uzayabilir. Bu süreçte etin kendi doğal enzimleri çalışır, kas lifleri yumuşamaya başlar ve et daha lezzetli hale gelir. Sindirim açısından da uygun yapıya gelir Bayram sofralarında amaç hızlı tüketmek değil, yeterli, dengeli ve keyifli bir beslenme düzeni oluşturmak olmalı. Et kesildiği anda sofraya koymak yerine biraz sabır göstermek gerekir bu durumda hem mideyi rahatlatır hem de daha kaliteli bir tüketim sağlar. Kurban etinde gerçek kalite, sadece tazelikte değil; doğru dinlendirme ve doğru tüketim zamanında saklıdır.