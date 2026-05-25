Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için kritik süreç devam ederken gözler bir kez daha banka promosyonlarına çevrildi. İlk 4 aylık enflasyon verisiyle zam hesabında önemli bir tablo ortaya çıkarken, geriye yalnızca 2 veri kaldı. Maaş artışı beklentisiyle birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon tutarları da merak konusu oldu. SSK ve Bağkur emeklileri, “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” ve “Emekli maaşına göre ne kadar promosyon alınır?” sorularına yanıt arıyor.

Temmuz zammı için geri sayım sürerken emekli banka promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. SSK ve Bağkur emeklileri, maaş artışı öncesi en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ Temmuzda yapılacak ikinci yarı yıl zammını belirleyecek enflasyon oranları da adım adım netleşiyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam maratonunda 4'ncü enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanırken, geriye son iki veri kaldı.

Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart ayı enflasyonu yüzde 1.94 ve nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam şimdiden kesinleşti.

SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI NE OLACAK? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Buna göre örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine, kesinleşen ilk dört aydaki yüzde 14.64'lük zamma göre 28 bin 660 TL, MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 18.6'lık zam oranıyla da 29 bin 650 TL verilecek. MB'nin yıl sonu enflasyon hesabına göre ortaya çıkan yüzde 17.2'lik zam oranıyla da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin eline 29 bin 300 TL geçecek.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA BELLİ OLDU ALBARAKA TÜRK Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "30.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL' ye varan ödül kazanma fırsatı!" denildi.

ŞEKERBANK Banka kampanyasını 27.500 TL'ye varan promosyon fırsatı avantajı şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank'ta promosyon fırsatı sizi bekliyor." denildi.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni Emekli Maaş Promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası'na taşıyan emekliler 27.000 TL'ye varan promosyon ve bonusun yanı sıra davet edecekleri her bir emekli yakını için 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL'ye varan nakit ödül de kazanacak. Böylece emeklilere toplamda 32.000 TL'ye varan bir fırsat sunulacak.

AKBANK Akbank da promosyon kampanyasını "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla duyurdu. Bankadan yapılan açıklama şu şekilde: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz

GARANTİ BBVA Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor. Bankadan yapılan açıklamada "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.

YAPI KREDİ Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle: SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

HALKBANK Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

VAKIFBANK Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle: Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

VAKIF KATILIM Bankadan yapılan açıklamada "15.04.2026-15.06.2026 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası kapsamında, emekli maaşının Vakıf Katılım'dan alınması durumunda 25.000 TL'ye varan promosyon ödemesine ilave olarak, maaş tutarından bağımsız 15.000 TL'ye varan ek promosyon olmak üzere toplam 40.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır." denildi.

ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

İŞ BANKASI İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL'ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle: "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı! Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

QNB QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL'ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.

TEB Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.

